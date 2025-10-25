لولا دا سيلفا يهاحم ترامب والأمم المتحدة: فشلا في حماية ضحايا الحرب بغزة

وجه الرئيس البرازيلي “لويس ايناسيو لولا دا سيلفا” انتقادا شديدا اليوم السبت للأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات متعددة الأطراف، قائلا إنها "توقفت عن العمل" وفشلت في حماية ضحايا الحرب في غزة.

كان لولا يتحدث بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، وقبل قمة إقليمية كبيرة من المرجح أن يلتقي فيها الزعيم البرازيلي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ذكر لولا للصحفيين بعد الاجتماع الثنائي لتعزيز العلاقات بين البلدين: "من يستطيع أن يقبل الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ فترة طويلة؟"

قال لولا: "المؤسسات متعددة الأطراف التي أُنشئت لمنع حدوث هذه الأمور قد توقفت عن العمل. واليوم، لم يعد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمم المتحدة يعملان".

لولا يهاجم ترامب

وبدا أن لولا هاجم ترامب أيضًا، قائلاً: "بالنسبة للزعيم، فإن المشي برأس مرفوعة هو أكثر أهمية من الحصول على جائزة نوبل".

غادر ترامب واشنطن الجمعة متوجهاً إلى آسيا لإجراء محادثات هامة مع الزعيم الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية ، وهو اليوم الأخير من رحلته.

ولكن من المتوقع أولاً أن يشهد الرئيس الأمريكي توقيع اتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا يوم الأحد، والذي ساعد جزئياً في التوسط فيه.

وانتقد البيت الأبيض هذا الشهر لجنة نوبل النرويجية بعد أن منحت جائزة السلام لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو وتجاهلت ترامب.

منذ عودته إلى البيت الأبيض لفترة ولايته الثانية في يناير، أصر ترامب مرارًا وتكرارًا على أنه يستحق جائزة نوبل لدوره في حل العديد من الصراعات - وهو ادعاء يقول المراقبون إنه مبالغ فيه على نطاق واسع.

في هذه الأثناء، بدأ ترامب ولولا في رأب الصدع بينهما بعد أشهر من الخلاف السيء بشأن محاكمة وإدانة حليف ترامب، الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو.

فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 50% على العديد من المنتجات البرازيلية وفرض عقوبات على عدد من كبار المسؤولين، بما في ذلك قاض كبير في المحكمة العليا، لمعاقبة البرازيل على ما أسماه "حملة شعواء" ضد بولسونارو.

حكمت المحكمة العليا البرازيلية على بولسونارو في سبتمبر بالسجن لمدة 27 عاما لدوره في محاولة انقلاب فاشلة بعد خسارته في انتخابات 2022 أمام لولا.

ولكن العلاقات بين ترامب ولولا بدأت تتحسن عندما عقد الزعيمان البالغان من العمر 79 عاما اجتماعا قصيرا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر ثم تحدثا هاتفيا في السادس من أكتوبر وأثارا لأول مرة إمكانية اللقاء خلال قمة الآسيان.