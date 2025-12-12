حبس عصابة تقليد العملات المحلية

قررت جهات التحقيق، حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات المحلية وترويجها بمواقع التواصل الإجتماعى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص " لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية") تخصص فى إصطناع العملات "المحلية"والترويج لبيعها لتحقيق مكاسب مالية ، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم .. وبحوزتهم (عملات ورقية مُقلدة فئات مختلفة – الخامات والأدوات المستخدمة فى مزاولة نشاطهم الإجرامى – 5 هواتف محمولة "بفحصهم تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وحيازتهم للعملات المضبوطة تمهيداً لبيعها لتحقيق مكاسب مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.