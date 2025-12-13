موعد مباراة بيراميدز وفلامينجو البرازيلي فى كأس التحدي بقطر

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع بين بيراميدز المصري وفلامنجو البرازيلي في الدور نصف النهائي من كأس فيفا للقارات للأندية، والتي تقام عند الساعة السابعة مساء اليوم السبت على استاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات البطولة العالمية التي يشهدها الملاعب القطرية، بالإضافة إلى كونها مباراة حاسمة على لقب كأس التحدي.

طاقم التحكيم المختار للمباراة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تعيين الحكم الدولي القطري عبد الرحمن الجاسم لإدارة اللقاء المنتظر بين بيراميدز وفلامنجو. ويساعد الجاسم في قيادة المواجهة كل من:

طالب المري – مساعد أول

سعود المقلة – مساعد ثان

خوان كالديرون (كوستاريكا) – حكم رابع

خوان كارلوس مورا (كوستاريكا) – حكم احتياطي

ويأتي هذا الاختيار في ظل خبرة الجاسم الكبيرة على الساحة الدولية، ما يضمن إدارة قوية وحيادية لموقعة نصف النهائي.

تفاصيل الاجتماع الفني للمباراة

شهد استاد أحمد بن علي المونديالي عقد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، والذي ناقش خلاله مسؤولو الفريقين ترتيبات اللقاء والتنظيمات الخاصة بالزي والإجراءات الفنية. وتم الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز زيه الأساسي المكوّن من الأزرق في الأبيض، بينما يظهر حارس مرماه بالقميص البرتقالي الكامل.

في المقابل، يعتمد فريق فلامنجو على زيه التقليدي الأحمر في الأسود، على أن يرتدي الحارس البرازيلي اللون الأصفر الكامل.

لوائح المباراة وحالات الاحتكام

أكد مسؤولو اللجنة المنظمة أنه في حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، سيتم اللجوء إلى شوطين إضافيين مدتهما 30 دقيقة. وفي حال استمرار النتيجة كما هي، تُحسم بطاقة العبور إلى النهائي عبر ركلات الترجيح.

وتحسم هذه المواجهة هوية المتأهل إلى نهائي البطولة، بالإضافة إلى الفائز بلقب كأس التحدي المخصص ضمن فعاليات كأس القارات للأندية



