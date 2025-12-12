كرة القدم النسائية .. الأهلي يفوز على بيراميدز بهدفين في الدوري

نجح الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي في الفوز على مضيفه بيراميدز بهدفين دون رد، ‏في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب الأخير بالدفاع الجوي، لحساب منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.‏

سجل للفريق نادين غازي من تنفيذ متقن لركلة حرة مباشرة في الدقيقة 50 من عمر المباراة، وعززت حبيبة عصام التقدم في الدقيقة 66 بعد تمريرة حاسمة من ميا داردن، ليفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

تشكيل الأهلي

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: إسراء السقا ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وأسماء علي وحبيبة عمر وهنا عثمان ومنة طارق ونادين غازي وميا داردن وحبيبة عصام ونور يوسف.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: مها الدمرداش وإيمان حسن وألكسندرا جورجيفتش ولولو نصر وكاميليا الديب ونادين محمد وثريا أشرف وسارة خالد وأشرقت عادل.

رصيد الأهلي

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 31 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في مباراة فيما تعرض لهزيمة واحدة بالمسابقة التي استهلها بالفوز على بالم هيلز 3-0، وعلى اتحاد بسيون 9-0، وعلى رع 5-0، وخسر من مسار 2-3، ثم فاز على المصري 5-0، وعلى المقاولون العرب 6-0، وتعادل مع زد 2-2، وفاز على الطيران 12-0، وعلى البنك الأهلي 5-0، وعلى ساك 3-1، وعلى الزمالك 5-0، وعلى بيراميدز 2-0، مسجلًا 64 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف فقط. وتُقام منافسات الدوري هذا الموسم بنظام المجموعة الواحدة من دورين (ذهابًا وإيابًا)، في نسخة تشهد المشاركة الثانية للأهلي، بعد ظهوره الأول في الموسم الماضي، والذي أنهاه بالمركز الثاني في جدول الترتيب، إلى جانب تتويجه بلقب كأس مصر.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًّا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًّا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًّا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وعبد اللطيف رضا محللًا للأداء، ويارا صفوت المدير الإداري، وإبراهيم حمدان إداري شؤون اللاعبين، وأسماء الدمرداش طبيب الفريق، وراندا ياسر وهايدي العشيري للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.