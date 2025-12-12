قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
مينفعش | تعليق مثير لـ كمال أبو رية عن دور محمد فراج في فيلم الست
على طريقة المعلم هاموش بالمتسول .. حبس عصابة جديدة في الجيزة
وزير الري: استراتيجية الوزارة محددة بإطار زمني ومؤشرات أداء وآليه شفافة
مساحات تصل إلى 130مترا .. كيفية التقديم على وحدات مشروع ظلال 2025 كاملة التشطيب
جامعة القاهرة توقع اتفاقية تحالف الجامعة الريادية ضمن المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية
كأس العرب.. الأردن يتقدم على العراق 1-0 في الشوط الأول وإصابة خطيرة لصفقة الأهلي.
إشارة كارثية لأوكرانيا بسبب الأصول الروسية المجمدة | تفاصيل
نص اعترافات مسئول أمن بمترو الأنفاق في واقعة هـ ــ.تك عرض طالبتين بالأسانسير
تجديد الثقة في أمل يوسف عميدًا لكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة
مفاجآت الدوائر الملغاة .. أحزاب كبرى تخسر 12 مقعدا وتفوز بأربعة
أتمنى ذلك .. مدرب برايتون يكشف موقفه من مشاركة صلاح أمام فريقه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الأردن والعراق وإصابة خطيرة لصفقة الأهلي المنتظرة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

مرت 30 دقيقة من مواجهة منتخب الأردن ومنتخب العراق وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين المنتخبين، على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في بطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في دولة قطر.

وشهدت الدقائق الماضية سجال بين المنتخبين للسيطرة على الكرة دون خطورة على مرمى حراس المنتخبين.

وأصيب يزن النعيمات لاعب منتخب الأردن صفقة النادي الأهلي المنتظرة في ركبته عقب سقوطه بشكل خاطيء على قدمه أثناء قفزه في الحائط البشري أمام منطقة الجزاء الخاصة بمنتخب الأردن، وخرج النعيمات محمولا على النقالة.

تشكيل الأردن

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب الأردن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب العراق، اليوم الجمعة، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب قطر 2025.

ويسعى الأردن والعراق لمواصلة مشوارهما في كأس العرب للمنافسة على كأس البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الأردن ضد العراق مع منتخب السعودية، والذي نجح في تخطي فلسطين بنتيجة 2-1 بالدورربع النهائي من كأس العرب.

تشكيل الأردن أمام العراق

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب، سعد الروسان، حسام أبو الذهب، أدهم القريشي.

خط الوسط: عامر جاموس، نزار الرشدان، مهند أبو طه.

خط الهجوم: علي علوان، محمود مرضي، يزن النعيمات.

موعد مباراة العراق والأردن اليوم في كأس العرب

ومن المقرر أن يلتقي منتخب العراق نظيره منتخب الأردن في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت قطر والسعودية والعراق والأردن والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات، على ملعب المدينة التعليمية.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن في كأس العرب

وتذاع مباراة العراق أمام الأردن عبر قناة beIN SPORTS HD المفتوحة، وقناة الكأس القطرية، وقناة دبي الرياضية، وقناة أبو ظبي الرياضية، وقناة الشارقة الرياضية 1، وقناة إم بي سي مصر 2، وعمان الرياضية وإم بي سي أكشن، بجانب منصة شاشا.

وكان منتخب العراق قد تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

بينما منتخب الأردن كان قد تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة.

منتخب الأردن منتخب العراق بطولة كأس العرب كأس العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

زيادة جديدة في المعاشات

تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

والده المتهم

بعد تدهور صحتها.. نقل والدة المتهم بقتـل عروسه للمستشفى في المنوفية

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الفنان عبد الله مشرف

تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف

متهم

اتهام طالب بالإعدادية بخدش براءة زميلته في مدرسة بمدينة نصر

ترشيحاتنا

بوستر حفل محمد حماقي ونانسي عجرم

محمد حماقي ونانسي عجرم يحييان حفل رأس السنة في الأردن 31 ديسمبر

مي عمرو

بالأسود.. مي عمر تستعرض جمالها على انستجرام

منافذ هيئة الكتاب

تعاون بين هيئة الكتاب وقصور الثقافة لتوسيع منافذ بيع الإصدارات بالمحافظات

بالصور

أمراض خطيرة يخبئها الكرش .. تهدد حياتك

أمراض تسببها دهون البطن (الكرش)
أمراض تسببها دهون البطن (الكرش)
أمراض تسببها دهون البطن (الكرش)

شئون البيئة بالشرقية يضبط 7 منشآت مخالفة وينفذ 9 ندوات لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية

مصنع
مصنع
مصنع

السيارات ذاتية القيادة تهدد الأطفال وقرار عاجل بسحبها

السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة

وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج

سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد