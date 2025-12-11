مدرب الأردن : مباراة العراق لها طابع خاص والتركيز سيكون عامل حاسم

أعرب جمال السلامي مدرب منتخب الأردن، عن ثقته الكبيرة بلاعبيه وقدرتهم على تخطي التحدي الصعب أمام العراق في دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الحالي.

وتأهل منتخب الأردن لدور ربع نهائي كاس العرب 2025 بقطر بعدما تصدر المجموعة الثالثة التي ضمت أيضا منتخبات مصر والإمارات والكويت محققا العلامة الكاملة في دور المجموعات بالفوز على الكويت والإمارات ومصر.

وقال السلامي عبر المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "تنتظرنا مباراة قوية أمام المنتخب العراقي، الخصم الوحيد الذي يمكن أن يكون أمامنا في المباريات المقبلة هو أنفسنا"، في إشارة إلى أهمية التركيز والانضباط الذهني داخل الفريق.

وأضاف مدرب النشامى: "مباراة خروج المغلوب لها طقوسها الخاصة، وجميع اللاعبين يدركون مسؤولياتهم"، مؤكدًا أن الفريق جاهز بدنيًا وذهنيًا لتقديم أفضل ما لديه في أحد أهم أدوار البطولة.

مشوار منتخب مصر

انتهى مشوار منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب بعد الخسارة بثلاثية أمام الأردن في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وأخفق منتخب مصر خلال 3 مباريات لعبها في كأس العرب من تحقيق الفوز في أيا منهم.

ونعرض لكم أرقام منتخب مصر في كأس العرب

لعب: 3

سجل: 2

استقبل: 5

خسر : مباراة

تعادل : مباراتين

فاز : 0



منتخب مصر الثاني فشل في تحقيق أي فوز خلال 3 مواجهات خاضها في البطولة العربية بتعادلين أمام الكويت والإمارات ثم هزيمة أمام الأردن.

وفشل منتخب الناشئين في مونديال قطر ، والشباب بكأس العالم في تشيلي، ومنتخب مصر الثاني في كأس العرب.