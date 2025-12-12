قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد حادث إمبابة .. تاون جاس توضح إرشادات مهمة لمستخدمي الغاز الطبيعي للحفاظ على سلامة المواطنين
تقارير إعلامية: آلاف الأطفال في غزة يواجهون بردا قارسا بعد غرق المخيمات
1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
مينفعش | تعليق مثير لـ كمال أبو رية عن دور محمد فراج في فيلم الست
على طريقة المعلم هاموش بالمتسول .. حبس عصابة جديدة في الجيزة
وزير الري: استراتيجية الوزارة محددة بإطار زمني ومؤشرات أداء وآليه شفافة
مساحات تصل إلى 130مترا .. كيفية التقديم على وحدات مشروع ظلال 2025 كاملة التشطيب
جامعة القاهرة توقع اتفاقية تحالف الجامعة الريادية ضمن المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية
كأس العرب.. الأردن يتقدم على العراق 1-0 في الشوط الأول وإصابة خطيرة لصفقة الأهلي.
إشارة كارثية لأوكرانيا بسبب الأصول الروسية المجمدة | تفاصيل
نص اعترافات مسئول أمن بمترو الأنفاق في واقعة هـ ــ.تك عرض طالبتين بالأسانسير
تجديد الثقة في أمل يوسف عميدًا لكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة
بعد حادث إمبابة .. تاون جاس توضح إرشادات مهمة لمستخدمي الغاز الطبيعي للحفاظ على سلامة المواطنين

أمل مجدى

قدمت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس، بعض النصائح للمواطنين؛ بعد حادث تسريب غاز إمبابة، والذي أسفر عنه انهيار سقف منزل ومصرع شخص وإصابة آخرين.

وأوضحت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس، بعض الحقائق والإرشادات التالية للمواطنين ومستخدمي الغاز الطبيعي، حيث أكدت أن  مواسير وشبكات الغاز الطبيعي منفذة وفق اشتراطات أمان ومواصفات قياسية تتحمل ضغوط تشغيل كبيرة، وبالتالي استحالة حدوث انفجار ماسورة الغاز .

وتابعت الشركة في بيان تم نشره على الصفحة الرسمية لوزارة البترول، أن التسريبات حال حدوثها؛ يكون سببها ممارسات غير آمنة، مثل العبث أو التعديل في المواسير بالاستعانة بأشخاص غير مؤهلين،  أو ترك الموقد وشعلة الغاز سهواً مفتوحة دون اشتعال،  واستخدام أسطوانات أو مواقد بوتاجاز غير آمنة وغير مرخصة داخل أماكن تعمل بالغاز الطبيعي.

وأشارت الشركة في بيانها، إلى أنه مع التسريب بسبب ما تم ذكره؛ يتجمع خليط من الهواء مع الغاز والبوتاجاز في المكان، وإذا وجُدت شرارة أو مصدر اشتعال؛ تحدث موجة انفجارية لحظية، تختلف شدتها حسب كمية الغاز المتسرب.

وأكدت الشركة أن أي تسريب غاز يمكن ملاحظته بسهولة، من خلال الرائحة المميزة التي تضاف للغاز الطبيعي؛ للتنبيه، لأن الغاز الطبيعي  في الأصل بلا رائحة.

وتابعت الشركة أنها تهدف لرفع الوعي بأهمية اتباع إجراءات الأمان وتناشد المواطنين ومستخدمي الغاز الطبيعي اتباع الإرشادات؛ حفاظاً على سلامتهم، من حيث عدم إجراء أي تعديلات في مواسير الغاز وأجهزته بمعرفة غير المؤهلين، وتلافي الأمور السابق ذكرها.

وطالبت بالإبلاغ فوراً عند  الاشتباه في رائحة غاز، عبر الاتصال على خدمة طوارئ الغاز على الرقم 129،  والتي تعمل طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

