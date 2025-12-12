قرار عاجل من النيابة في واقعة التعدي على عامل مطعم بالغربية

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على أحد العاملين بمطعم بالغربية.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على أحد العاملين بمطعم بالغربية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجاري تبلغ لمركز شرطة طنطا بالغربية من (عامل بمطعم "مصاب بكدمات وسحجات") بأنه أثناء تواجده بالمطعم محل عمله حدثت خلافات بينه وبين (رجل ، و3 سيدات) حول ثمن بعض المأكولات، قاموا على إثرها بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها.

و أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) .. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.