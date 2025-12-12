قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تفوق أحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وانبي بـ كأس عاصمة مصر

النادي الأهلي
النادي الأهلي
يسري غازي

يواجه فريق النادي الأهلي نظيره انبي  مساء اليوم الجمعة في الثامنة مساء على ملعب السلام ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

تاريخ مواجهات الأهلى وإنبى
التقى الأهلى وإنبى فى 46 مباراة قبل مواجهة الليلة، فاز المارد الأحمر فى 31 لقاءً، وتعادل الفريقان فى 11 مواجهة، وفاز الفريق البترولى فى 4 مباريات.

سجل لاعبو النادي الأهلى 85 هدفاً فى الشباك البترولية، بينما نجح مهاجمو إنبى فى الوصول للشباك الحمراء 39 مرة.

انتهت آخر مباراة جمعت الأهلى مع إنبى قبل لقاء الليلة بالتعادل الايجابى 1-1 فى 14 سبتمبر 2025 ببطولة الدوري.

جوائز كأس عاصمة مصر
يحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه، وهو ما يشعل المنافسة بين الأندية على التتويح بلقبها بعد ارتفاع العائد المادى لها.

الأهلي انبي كأس عاصمة مصر أفشة تاريخ مواجهات الأهلي وانبي

