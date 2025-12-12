تفوق أحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وانبي بـ كأس عاصمة مصر

يواجه فريق النادي الأهلي نظيره انبي مساء اليوم الجمعة في الثامنة مساء على ملعب السلام ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

تاريخ مواجهات الأهلى وإنبى

التقى الأهلى وإنبى فى 46 مباراة قبل مواجهة الليلة، فاز المارد الأحمر فى 31 لقاءً، وتعادل الفريقان فى 11 مواجهة، وفاز الفريق البترولى فى 4 مباريات.

سجل لاعبو النادي الأهلى 85 هدفاً فى الشباك البترولية، بينما نجح مهاجمو إنبى فى الوصول للشباك الحمراء 39 مرة.



انتهت آخر مباراة جمعت الأهلى مع إنبى قبل لقاء الليلة بالتعادل الايجابى 1-1 فى 14 سبتمبر 2025 ببطولة الدوري.

جوائز كأس عاصمة مصر

يحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه، وهو ما يشعل المنافسة بين الأندية على التتويح بلقبها بعد ارتفاع العائد المادى لها.