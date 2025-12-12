فريق السلة «سيدات» بالأهلى يواجه سي إن إس إس الكونغولي في بطولة إفريقيا

يواجه الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الاهلى سي إن إس إس الكونغولي اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة إفريقيا والتي يستضيفها النادي في الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وتقام المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل، في الساعة السابعة والنصف مساءً، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي للفوز بها، من أجل التأهل لنصف نهائي البطولة.

وتأهل الفريق الأول بالنادى الاهلى لكرة السلة «سيدات» لربع نهائي البطولة متصدرا لترتيب المجموعة الأولى بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في ال٣ مباريات أمام كل من جمعية الأصدقاء الإيفواري وريج الرواندي وسبورتنج لواندا الأنجولي.