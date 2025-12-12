سلوت يكشف كواليس استبعاد صلاح أمام إنتر ويحدد موقفه من برايتون

أعرب أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن رغبته في بقاء محمد صلاح مع الفريق، مؤكدًا أنه لا يوجد سبب للاستغناء عن خدمات النجم المصري.

وأوضح سلوت في تصريحات لوسائل الإعلام الإنجليزية اليوم أن قرار استبعاد صلاح من مواجهة إنتر الإيطالي في دوري أبطال أوروبا كان قرار إدارة النادي، وأنه شارك في هذا القرار، مشيرًا إلى أن اختيار تشكيل المباريات هو من اختصاصه وحده، لكنه شدد على أن أي حديث عن صلاح يجب أن يكون مباشرًا معه شخصيًا.

وأضاف: "سأتواصل معه اليوم، وستحدد نتيجة هذا اللقاء موقفه من المشاركة في مباراة ليفربول وبرايتون المقبلة".

وأشار سلوت إلى أن الوضع يمكن تفسيره بعدة طرق، لكنه أكد أن التواصل المباشر مع اللاعب هو الأهم، خاصة بعد المفاوضات المستمرة بين ممثليه وإدارة النادي منذ الأسبوع الماضي.

وعبر محمد صلاح من قبل عن استياءه من جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي، خلال مواجهة ليدز يونايتد التي انتهت بالتعادل 3-3 في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشددًا على أنه قدم الكثير للنادي على مر السنوات، خاصة الموسم الماضي، وأنه لا يعرف سبب تراجع مشاركته.

وأكد صلاح أنه لا يتحمل مسؤولية تراجع أداء الفريق، معربًا عن توتر علاقته بالمدرب الهولندي بسبب ما وصفه نقص التقدير والاحترام، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا لاحتمال رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.