عاطل يدعي تعرضه للتهديد بالشرقية.. الداخلية تكشف الحقيقة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى إدعى خلاله أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتعدى عليه بالسب والضرب وتهديده بإلحاق الأذى به بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 سبتمبر الماضى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بالشرقية من (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة المركز) بتضرره من قيام كلٍ من (شقيق زوجته وشقيقته وزوجها – مقيمون بذات الدائرة) بالتعدى عليه بالسب والضرب وقيامهم بممارسة أعمال البلطجة وتهديده بالخطف والإعتداء عليه، بسبب خلافات أسرية بينهم.

وبمناقشة المشكو فى حقهم نفوا ما نُسب إليهم ، وإتهموا الشاكى بالتشهير بهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى لإجبار زوجته على التنازل عن حكم قضائى صادر لصالحها ضده ، وتبين عدم صحة ما ورد بالشكوى ، وبمواجهة الشاكى بما أسفر عنه الفحص من إدعائه الكاذب ، أقر به وعلل ذلك لاهتمام المسئولين بشكواه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





