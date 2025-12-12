الزمالك يستعيد الونش في التشكيل الأساسي لمواجهة حرس الحدود

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك على الدفع بالمدافع محمود حمدي الونش في التشكيل الأساسي خلال مواجهة حرس الحدود المقبلة ببطولة كأس عاصمة مصر، وذلك عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب.

ويأتي قرار الجهاز الفني في ظل النقص العددي الذي يعاني منه خط الدفاع، نتيجة انضمام محمد إسماعيل وحسام عبدالمجيد لصفوف المنتخب الأول، إضافة إلى إصابة أحمد حسام ورحيل المغربي صلاح مصدق، ما يجعل الونش الخيار الأنسب لقيادة الخط الخلفي في المباراة القادمة.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا السبت على ستاد الكلية الحربية ضمن استعداداته للقاء المقرر يوم 20 ديسمبر الجاري في الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان الفريق قد تعادل بثلاثة أهداف لمثلها أمام كهرباء الإسماعيلية في الجولة الأولى، في المباراة التي أقيمت على ستاد المقاولون العرب، ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة.