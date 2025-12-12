قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 12-12-2025
دعاء للميت يوم الجمعة .. ردد أفضل 310 أدعية تنير القبر وتجعله من رياض الجنة
حتى 31 يناير.. البحث العلمي تعلن فتح باب التقديم في مسابقة جديدة للشباب
اهتمام إسباني بمصطفى شوبير.. وإدارة الأهلي: غير قابل للنقاش
معتز الخصوصي: تسليم كشوف الحصر العددي لمندوبي المرشحين يضمن نزاهة وسلامة الانتخابات
منى زكي عن فيلم الست: ضميري مرتاح
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي الشجاعية في غزة
ننشر الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بدائرة أول المنتزة بالإسكندرية
السكة الحديد توفر خدمات خاصة لهذه الفئة داخل المحطات والقطارات
مسبعات الجمعة.. 4 سور اقرأها تحفظك 7 أيام كاملة
أعلى سعر دولار اليوم 12-12-2025
رياضة

اهتمام إسباني بمصطفى شوبير.. وإدارة الأهلي: غير قابل للنقاش

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
رباب الهواري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامج “الناظر” على قناة النهار، عن مفاجأة تم تداولها في الصحف الإسبانية اليوم، تتعلق بوجود اهتمام من نادي جيرونا الإسباني بالتعاقد مع حارس الأهلي مصطفى شوبير. 

وأكد شوبير أنه فوجئ هو نفسه بهذا الخبر، مشيرًا إلى أن الاهتمام بدأ يتبلور بعد متابعة اللاعب في إحدى المباريات.

وكيل إسباني وعرض سابق من فالنسيا

وأشار شوبير إلى أن لمصطفى شوبير وكيل أعمال إسباني الجنسية، وهو من اختار التعاقد معه وسبق أن لعب دورًا أساسيًا في عرض فالنسيا الذي وصل للحارس قبل فترة.

وأوضح أن وكيل اللاعب حضر خصيصًا من إسبانيا إلى القاهرة لمناقشة العرض مع مسؤولي الأهلي، وعقد جلسة مع محمد يوسف داخل القلعة الحمراء، لكن الإدارة رفضت مناقشة العرض تمامًا، مؤكدًا أن هذا القرار كان “غير قابل للنقاش”.

كيف ظهر اهتمام جيرونا؟

وحول سبب ارتباط اسم مصطفى شوبير بنادي جيرونا مؤخرًا، قال شوبير إن وفدًا من النادي الإسباني حضر إلى مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي لمتابعة الحارس، ويبدو أن التقارير الفنية التي خرجت بعد المباراة كانت إيجابية للغاية، مما دفع الصحف الإسبانية لطرح إمكانية التفاوض مع الأهلي في يناير المقبل.

دور بطولة أمم إفريقيا في تحديد مستقبل الحارس

أكد شوبير أن مستقبل الصفقة قد يتأثر بشكل مباشر بمشاركة مصطفى شوبير مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في 21 ديسمبر.

فالظهور في البطولة القارية قبل بدء سوق الانتقالات الشتوي قد يمنح اللاعب دفعة قوية ويعزز من فرص اهتمام الأندية الأوروبية به، وعلى رأسها جيرونا.

لا عروض رسمية حتى الآن

رغم كل ما يثار في الإعلام، شدد شوبير على أنه لم يصل أي عرض رسمي حتى الآن من نادي جيرونا إلى النادي الأهلي، مؤكدًا أن كل ما يدور في الوقت الحالي مجرد متابعة واستطلاع رأي قد تتطور خلال الأسابيع المقبلة


 

مصطفي شوبير الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة

