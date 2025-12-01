زكي عبد الفتاح: موهبة مصطفى شوبير مهددة.. وأحمد الشناوي الأفضل في مصر

أكد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، أن غياب مصطفى شوبير المستمر عن المشاركة مع الأهلي يُعد «إهدارًا لموهبة حقيقية»، موضحًا أن مستويات الحارس كلما ظهر تثبت أنه كان قادرًا على أن يصبح الحارس الأول في الفريق.

قال زكي عبد الفتاح، في مداخلة عبر زووم مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على «صدى البلد»: «شوبير كان ممكن يبقى رقم 1 في الأهلي، والشناوي يكون خلفه، والمنافسة وقتها كانت هتفيد الاتنين».

وأشار عبد الفتاح إلى أنه كان يتمنى خروج مصطفى شوبير معارًا منذ فترة طويلة أو مشاركته بشكل أساسي، خاصة بعد وصوله إلى سن 25 عامًا، مضيفًا: «كنت أتمنى أن يلعب أساسيًا في بطولة العين الودية بالإمارات».

تطرق مدرب حراس المنتخب الأسبق للحديث عن الانتقادات الموجهة للحارس محمد صبحي بعد مباراة كايزر تشيفز، مؤكدًا أن الهجوم عليه غير عادل، قائلًا: «صبحي ظهر بشكل كويس، واللي حصل خطأ وارد، لكن في الزمالك فيه حاجة غلط ونوايا مش سالكة، وربنا بيعاقب أحيانًا بالغلطة دي، بلاش ندبح الولد».

وعن تقييمه لحراس المرمى في مصر، قال عبد الفتاح إنه يعتبر أحمد الشناوي أفضل موهبة في مصر، رغم عتابه له بسبب رفضه الاحتراف عام 2012 بعد وصول عرض رسمي من ريال بيتيس، موضحًا: «لو الشناوي احترف وقتها كان ممكن يبقى محمد صلاح جديد في مركزه».

وأضاف: «مصطفى شوبير تاني أفضل موهبة في مصر بعد الشناوي، ويليه محمد الشناوي، أما باقي الحراس فمتقاربين جدًا».

نصح عبد الفتاح، الحارس مصطفى شوبير بخوض تجربة الاحتراف فور تلقي عرض مناسب، حتى وإن كان على حساب مشاركته الأساسية مع الأهلي، بشرط أن يكون العرض جادًا ومن دوريات قوية مثل إنجلترا أو فرنسا أو ألمانيا أو إسبانيا.

كما كشف عن كواليس تواصل شريف إكرامي معه قبل انضمامه إلى بيراميدز:

«شريف كلمني علشان أوفر له عرض في أمريكا قبل ما يروح بيراميدز، ونصحته مايسيبش الأهلي لكنه كان واخد قراره».

اختتم بالتأكيد أن المهدي سليمان ارتكب أكبر خطأ في مسيرته بانتقاله إلى الزمالك، مؤكدًا أن هذه الخطوة حرمت الحارس من المشاركة المستمرة ومن مكانه في قائمة منتخب مصر.