أحمد فوزي: مصطفي شوبير سيكون الحارس الأساسي لبطولة الأمم الأفريقية

تحدث أحمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب مصر للناشئين السابق، عن المنافسة بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير حارسي مرمى النادي الأهلي

وقال فوزي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام : محمد الشناوي ومصطفى شوبير حارسي مرمى على اعلى مستوى ويمتلكان موهبة غير عادية والمنافسة بينهما لصالح النادي الأهلي

وأضاف: المدير الفني توروب هو الذي له الحق في مشاركة الشناوي بصورة أساسية من عدمها لانه في العالم اي فريق له حارس رقم ا وحارس رقم ٢

وتابع: اعتقد ان حال مشاركة مصطفى شوبير في المباريات المتبقية للنادي الأهلي سيكون هو حارس مرمى منتخب مصر في أمم أفريقيا

وأردف: حسام حسن سيعتمد بنسبة كبيرة على الحارس الأساسي للنادي الأهلي في آخر فترة في كأس أمم أفريقيا المقبلة وبالتالي حال مشارك شوبير سيكون هو حارس منتخب مصر في أمم أفريقيا وشوبير يستحق ذلك