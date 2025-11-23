عادل عبدالرحمن: مصطفى محمد إضافة قوية للأهلي وقادر على تعويض وسام أبو علي

أكد عادل عبد الرحمن نجم فريق الأهلي السابق أنه لا يوجد مهاجم محلي في الدوري المصري في الوقت الحالي يصلح لارتداء فانلة الأهلي في الفترة المقبلة ومن الضروري البحث عن مهاجم أجنبي سوبر في يناير المقبل.

وقال عادل عبد الرحمن نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي لاعب كبير ومحترف على قدر كبير وفي حال انضمامه إلى فريق الأهلي سيكون إضافة قوية لخط الهجوم ومن وجهة نظري أنه قادر على تعويض المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق السابق ".

وأضاف:" ما أعلمه أن النادي الأهلي لم يتفاوض بشكل رسمي مع مصطفى محمد للتعاقد معه في الفترة الأخيرة ولكن في حال انتقاله إلى القلعة الحمراء سيكون إضافة فنية قوية للفريق الأحمر ".