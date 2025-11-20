ربع محترف.. شوبير يكشف حقيقة خلاف حسام حسن مع مصطفي محمد

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أن تصريحات حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري بشان مصطفي محمد مهاجم نانت ، والتي وصفه خلالها بـ"ربع محترف" لم تكن تعكس أي خلافات بين الطرفين

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية "تواصلت مع أحد أعضاء الجهاز الفني البارزين للمنتخب، وأكد لي أن حسام حسن لا توجد لديه أي خلافات نهائيًا مع مصطفى محمد ولو كان هناك أي خلاف، لما تم استدعاؤه للمعسكر أساسًا ومحدش يقدر يمنعه".

وتابع: “مصطفى محمد هو الأقرب لقيادة هجوم منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وحسام حسن ينوي الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي، وكل ما يُتداول عن استبعاد اللاعب من حسابات الجهاز الفني أو عدم القناعة بأدواره غير صحيح على الإطلاق”