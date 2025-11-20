جمهور الزمالك يستعد لمواجهة زيسكو وتجهيزات للراحل محمد صبري

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن تجهيزات جمهور الزمالك لمباراة زيسكو ضمن منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “جزء كبير من تجهيزات جماهير الزمالك في مباراة زيسكو سيكون للراحل محمد صبري”.

ويستضيف الزمالك نظيره زيسكو الزامبي في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

ويواصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره فريق زيسكو الزامبي فى افتتاحية مبارياته فى دور المجموعات ضمن منافسات كأس الكونفدرالية.