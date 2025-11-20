موعد وصول زيسكو الزامبي لـ مواجهة الزمالك بـ الكونفدرالية

يصل إلى القاهرة اليوم الخميس، طاقم التحكيم الجيبوتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام زيسكو الزامبي، المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من، محمد ديراني حكم ساحة، ويعاونه كل من، ليبان عبد الرازق أحمد، و رشيد وايس بوراله مساعدين و محمود ناصر حسين حكم رابع، واختار "كاف" الليبي عمر جمعة عبد السيد مراقبًا عامًا على المباراة.



ويستضيف الزمالك نظيره زيسكو الزامبي في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

ويواصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره فريق زيسكو الزامبي فى افتتاحية مبارياته فى دور المجموعات ضمن منافسات كأس الكونفدرالية.