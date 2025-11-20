أصوات قوية لشباب «قادرون» في مجال الإنشاد الديني تبهر لجنة التحكيم بمسرح الوزارة

تواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب – الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، فعاليات مسابقة مهرجان إبداع "قادرون" في نسختها الثانية، وذلك لليوم الرابع على التوالي، حيث انطلقت اليوم، الخميس، منافسات مجال الإنشاد الديني بمشاركة متميزة من أعضاء مراكز الشباب وطلاب الجامعات والأندية والمؤسسات المجتمعية، خلال الفترة من 16 – 22 نوفمبر الجاري، على مسرح وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين (سابقًا).

وشهد مجال الإنشاد الديني مشاركة 21 متسابقا من شباب “قادرون”، يمثلون 14 محافظة على مستوى الجمهورية، وهي: “القاهرة، الجيزة، الفيوم، الغربية، المنيا، جنوب سيناء، القليوبية، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الوادي الجديد، الشرقية، الأقصر، بني سويف”.

وضمت لجنة التحكيم النهائي لمجال "الإنشاد الديني" نخبة من أبرز المنشدين في مصر، وهم المنشد مصطفى عاطف، والمنشد محمود هلال، والمنشد أحمد العمري.

وتأتي المسابقة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتمكين ودمج القادرين باختلاف في مختلف البرامج والأنشطة، ورعاية مواهبهم وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم واندماجهم داخل المجتمع.

كما يضم مهرجان "إبداع قادرون" هذا العام عددًا من المجالات الفنية والإبداعية، وهي “الغناء الفردي، الإنشاد الديني، المذيع، العزف الفردي، الفنون التشكيلية، الفنون الشعبية”، وتبلغ قيمة الجوائز 600 ألف جنيه مصري.

يذكر أنه تم فتح باب التسجيل والإعلان عن شروط المسابقة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، كما تم اختيار هيئة التحكيم من كبار الإعلاميين والفنانين والأدباء والمتخصصين، بالإضافة إلى لجان مشاهدة لجميع مجالات التسابق، ليتم تصعيد أفضل المواهب إلى مرحلة التحكيم النهائي واختيار الأعمال الفائزة.