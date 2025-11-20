الأقلية أفضل .. خالد الغندور يثير الجدل عبر فيسبوك

شارك الإعلامي خالد الغندور، منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "دايما هتلاقي الموهوبين أقلية والأذكياء أقلية والمثقفين أقلية والعلماء أقلية وفي هذا الزمن ايضا هتلاقي المهذب في كلامه وطريقة حواره من الأقلية يعني بالعربي كده هتلاقي الأقل افضل من الأكثر والغالي ثمنه فيه".

من جانب آخر، علق الإعلامي خالد الغندور، على عدم فوز محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، بأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025.

وكتب الغندور عبر حسابه على “فيسبوك”: “لما تكون أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي، أقوى دوري في العالم، وتكون هداف الدوري، وتكون مرشح لأفضل لاعب في العالم، والوحيد من العرب وأفريقيا من ال4 الأفضل في العالم، ومفاجأة من العيار الثقيل تلاقي نفسك مش أحسن لاعب في أفريقيا، على طول تقعد في البيت وتقعد تلعب مع بنتك وانت بتضحك”.