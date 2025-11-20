كيروش مرفوض.. تفاصيل الشرط الجزائي لمدرب منتخب مصر حسام حسن

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي تفاصيل جديدة في تعاقد اتحاد الكرة مع حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني والشرط الجزائي.



قال مهيب عبدالهادي عبر برنامج اللعيب: معانا مفاجأة كبيرة لأول مرة بتتقال في تعاقد كابتن حسام حسن مع اتحاد الكرة دي انفراد لينا.

تابع : كابتن حسام حسن اتعاقد مع مجلس جمال علام مش مع مجلس اتحاد الكرة المصري الحالي .. ومكنشي فيه اي شروط جزائية.

أضاف: أي حد يطلع يقولك في بند محطوط في عقد حسام حسن لو طلعوا من المربع الذهبي معرفشي ايه لو موصلوش نهائي معرفشي ايه .. ده كله بالنسبه لحسام حسن ميعرفوش لانه مطلبشي اي شئ لما جيه يمضي العقد.

واصل: فالموضوع بسيط.. هو أي حد عايز يمشي كابتن حسام حسن هيقدر يمشيه من بكرة لان الراجل ماضي بدون أي شروط.

وأكمل: أنا معرفشي ليه الكلام ده بيطلع دلوقتي .. دلوقتي النية ايه بالنسبه لمدرب منتخب مصر الوطني حسام حسن؟

وأتم: كلام بيتردد أن في تفكير في البرتغالي كيروش خلفا للمدرب الحالي حسام حسن.. أو غيره .. أنا معرفشي مين ممكن يفكر في كيروش في الوضع الحالي.. الراجل منجحشي في أي محطة بعد منتخب مصر .

وقال أيضا: تاريخ مصر ونجاحاته مع كابتن حسن شحاته ثلاثه امم افريقيا يا جماعه وكابتن الجوهري كأس العالم.. كلهم مصريين.

واختتم حديثه قائلا: ليه كل اللي بيحصل في حسام حسن ده وقبل ما نخش أمم أفريقيا يطلع كلام بالشكل ده .. أنا معرفشي مين بيفكر في ايه وليه.