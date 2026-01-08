موتورولا تكشف عن منتجات جديدة في معرض CES 2026

كشفت شركة موتورولا - خلال فعاليات Lenovo Tech Day المقامة على هامش معرض CES 20260- عن أول هاتف قابل للطي بتصميم الكتاب تحت اسم Razr Fold، إلى جانب إصدار Motorola Signature الجديد، ولم تتوقف الإعلانات عند هذا الحد، إذ استعرضت الشركة باقة واسعة من الأجهزة والابتكارات الجديدة.

Razr 60 إصدار كأس العالم FIFA 2026

أعلنت شركة موتورولا عن هاتف Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition، وهو إصدار محدود موجه لعشاق كرة القدم، يتميز هذا الهاتف القابل للطي بتصميم صدفي مع لوحة خلفية ناعمة الملمس تتضمن نقوشا مستوحاة من كأس العالم.

يتوفر الهاتف باللون الأخضر، ويأتي بنفس مواصفات Razr 60 القياسي، مع إضافات حصرية تشمل خلفيات مخصصة، ونغمة رنين بطابع FIFA، وعلامة مائية خاصة للصور.

وسيكون الهاتف متاحا حصريا في الولايات المتحدة وكندا ابتداء من 12 فبراير، بسعر 700 دولار.

هاتف Razr 60 إصدار كأس العالم FIFA 2026

ساعة Moto Watch الجديدة

كشفت موتورولا أيضا عن ساعة Moto Watch، والتي تمثل ثمرة شراكة جديدة مع شركة Polar لتعزيز ميزات تتبع اللياقة والصحة.

تأتي الساعة بشاشة OLED دائرية قياس 1.43 بوصة محمية بزجاج Gorilla Glass 3، وتدعم مستشعر PPG، وBluetooth 5.3، ونظام GPS مزدوج التردد، مع مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68.

تتوفر الساعة بهيكل من الألمنيوم مع تاج من الفولاذ المقاوم للصدأ وأساور بألوان Pantone، وتعد بعمر بطارية يصل إلى 13 يوما دون تفعيل وضع الشاشة الدائمة. كما توفر تتبعا مستمرا لمعدل ضربات القلب، وتحليلات النوم، ودعما لعدة أوضاع رياضية.

ومن المقرر طرح Moto Watch في أسواق مختارة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، مع خيارات متعددة للأساور تشمل الفولاذ المقاوم للصدأ والسيليكون والمواد الفاخرة الناعمة.

ساعة Moto Watch

سماعة Sound Flow المحمولة

ضمن الإعلانات أيضا، كشفت موتورولا عن سماعة Sound Flow المحمولة، والتي تأتي بتقنية Sound by Bose، تضم السماعة مكبر صوت رئيسي بقدرة 20 واط، ومكبرا عالي التردد بقدرة 10 وات، إضافة إلى مشعات سلبية مزدوجة، وتدعم Bluetooth 5.0 وWi-Fi 5 وUWB، مع تصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار.

تحتوي السماعة على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير، توفر حتى 12 ساعة من التشغيل، وتتميز بتصميم خارجي من قماش محكم النسيج، وألوان Pantone Carbon وPantone Warm Taupe، مع أزرار تحكم تعمل باللمس.

سماعة Sound Flow المحمولة

قلم Moto Pen Ultra وجهاز Moto Tag 2

كما أعلنت موتورولا عن Moto Pen Ultra، الذي يأتي برأس دقيق بقياس 1.4 ملم، ويدعم Bluetooth 5.3، مع 4096 مستوى من حساسية الضغط، ومستشعر حركة سداسي المحاور، القلم حاصل على تصنيف IP55، ويزن 4.7 جرام فقط، ويوفر زمن استجابة يقل عن 5 مللي ثانية، مع علبة شحن USB-C.

قلم Moto Pen Ultra

وفي المقابل، حصل جهاز التتبع Moto Tag 2 على تحديثات جديدة، تشمل دعم UWB وتقنية Bluetooth Channel Sounding وشبكة Find Hub، يتمتع بتصنيف IP68، وعمر بطارية يصل إلى 500 يوم مع بطارية قابلة للاستبدال، بالإضافة إلى زر مخصص للعثور على الأجهزة المقترنة أو استخدامه كـ"زر تحكم عن بعد" للكاميرا.

جهاز التتبع Moto Tag 2

Qira ومشروع Maxwell

اختتمت موتورولا الحدث بالإعلان عن Qira، وهو مساعد ذكاء اصطناعي موحد تم تطويره بالشراكة مع لينوفو، إلى جانب استعراض نموذج تجريبي لمساعد ذكي قابل للارتداء تحت اسم Project Maxwell.

ووفقا للشركة، يهدف Qira إلى تقديم تجربة ذكاء اصطناعي سلسة عبر مختلف الأجهزة، مع تسهيل التنقل بين التطبيقات والأدوات الذكية والأجهزة، ويجمع المنصة عروض الذكاء الاصطناعي من موتورولا ولينوفو مثل moto AI وLenovo AI Now وCreator Zone وLearning Zone في نظام واحد.

يعمل Qira كمساعد ذكي واع بالسياق على مستوى النظام، ويمكن تفعيله عبر عبارة “Hey, Qira” أو زر مخصص أو واجهة دائمة على الشاشة، ومن المقرر طرحه على بعض أجهزة لينوفو في الربع الأول من 2026، على أن يصل إلى أجهزة موتورولا لاحقا.

أما Project Maxwell، الذي طورته مختبرات Motorola 312 Labs، فهو إكسسوار قابل للارتداء مزود بكاميرا وميكروفون، يتكامل مع Qira لمعالجة البيانات المرئية والصوتية والبيئية بشكل مستمر، وتقديم رؤى فورية قائمة على السياق، بالاعتماد على تقنيات دمج الإدراك متعدد الوسائط والتفاعل اللغوي الطبيعي.