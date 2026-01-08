قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر: موجة جديدة من انخفاض شديد في الحرارة
موتورولا تكشف عن منتجات جديدة في معرض CES 2026
انتر ميلان يهزم بارما 2-0 ويتصدر الدوري الايطالي
الدوري الإنجليزي| بورنموث يفوز على توتنهام بثلاثية
بنمو 83%.. حجم الأوراق المخصمة تقارب 102 مليار جنيه في 10 أشهر
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم في بني سويف
رافينها: صنعنا الفوز بأيدينا وجاهزون لأي منافس في نهائي السوبر الإسباني
هند الضاوي: ترامب أتلف الديمقراطية الأمريكية.. وخطف مادورو عنوان لفوضى السياسة
التعادل السلبي يحسم لقاء كريستال بالاس وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي
بـ 10 لاعبين فقط.. تشيلسي يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
أصوله فلسطينية.. الرئيس الهندوراسي المنتخب يزور إسرائيل قبل تنصيبه الرسمي
مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

موتورولا تكشف عن منتجات جديدة في معرض CES 2026

موتورولا تكشف عن منتجات جديدة في معرض CES 2026
موتورولا تكشف عن منتجات جديدة في معرض CES 2026
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة موتورولا - خلال فعاليات Lenovo Tech Day المقامة على هامش معرض CES 20260- عن أول هاتف قابل للطي بتصميم الكتاب تحت اسم Razr Fold، إلى جانب إصدار Motorola Signature الجديد، ولم تتوقف الإعلانات عند هذا الحد، إذ استعرضت الشركة باقة واسعة من الأجهزة والابتكارات الجديدة.

Razr 60 إصدار كأس العالم FIFA 2026

أعلنت شركة موتورولا عن هاتف Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition، وهو إصدار محدود موجه لعشاق كرة القدم، يتميز هذا الهاتف القابل للطي بتصميم صدفي مع لوحة خلفية ناعمة الملمس تتضمن نقوشا مستوحاة من كأس العالم.

يتوفر الهاتف باللون الأخضر، ويأتي بنفس مواصفات Razr 60 القياسي، مع إضافات حصرية تشمل خلفيات مخصصة، ونغمة رنين بطابع FIFA، وعلامة مائية خاصة للصور.

وسيكون الهاتف متاحا حصريا في الولايات المتحدة وكندا ابتداء من 12 فبراير، بسعر 700 دولار.

هاتف Razr 60 إصدار كأس العالم FIFA 2026

ساعة Moto Watch الجديدة

كشفت موتورولا أيضا عن ساعة Moto Watch، والتي تمثل ثمرة شراكة جديدة مع شركة Polar لتعزيز ميزات تتبع اللياقة والصحة. 

تأتي الساعة بشاشة OLED دائرية قياس 1.43 بوصة محمية بزجاج Gorilla Glass 3، وتدعم مستشعر PPG، وBluetooth 5.3، ونظام GPS مزدوج التردد، مع مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68.

تتوفر الساعة بهيكل من الألمنيوم مع تاج من الفولاذ المقاوم للصدأ وأساور بألوان Pantone، وتعد بعمر بطارية يصل إلى 13 يوما دون تفعيل وضع الشاشة الدائمة. كما توفر تتبعا مستمرا لمعدل ضربات القلب، وتحليلات النوم، ودعما لعدة أوضاع رياضية.

ومن المقرر طرح Moto Watch في أسواق مختارة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، مع خيارات متعددة للأساور تشمل الفولاذ المقاوم للصدأ والسيليكون والمواد الفاخرة الناعمة.

ساعة Moto Watch

سماعة Sound Flow المحمولة

ضمن الإعلانات أيضا، كشفت موتورولا عن سماعة Sound Flow المحمولة، والتي تأتي بتقنية Sound by Bose، تضم السماعة مكبر صوت رئيسي بقدرة 20 واط، ومكبرا عالي التردد بقدرة 10 وات، إضافة إلى مشعات سلبية مزدوجة، وتدعم Bluetooth 5.0 وWi-Fi 5 وUWB، مع تصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار.

تحتوي السماعة على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير، توفر حتى 12 ساعة من التشغيل، وتتميز بتصميم خارجي من قماش محكم النسيج، وألوان Pantone Carbon وPantone Warm Taupe، مع أزرار تحكم تعمل باللمس.

سماعة Sound Flow المحمولة

قلم Moto Pen Ultra وجهاز Moto Tag 2

كما أعلنت موتورولا عن Moto Pen Ultra، الذي يأتي برأس دقيق بقياس 1.4 ملم، ويدعم Bluetooth 5.3، مع 4096 مستوى من حساسية الضغط، ومستشعر حركة سداسي المحاور، القلم حاصل على تصنيف IP55، ويزن 4.7 جرام فقط، ويوفر زمن استجابة يقل عن 5 مللي ثانية، مع علبة شحن USB-C.

قلم Moto Pen Ultra

وفي المقابل، حصل جهاز التتبع Moto Tag 2 على تحديثات جديدة، تشمل دعم UWB وتقنية Bluetooth Channel Sounding وشبكة Find Hub، يتمتع بتصنيف IP68، وعمر بطارية يصل إلى 500 يوم مع بطارية قابلة للاستبدال، بالإضافة إلى زر مخصص للعثور على الأجهزة المقترنة أو استخدامه كـ"زر تحكم عن بعد" للكاميرا.

جهاز التتبع Moto Tag 2

Qira ومشروع Maxwell

اختتمت موتورولا الحدث بالإعلان عن Qira، وهو مساعد ذكاء اصطناعي موحد تم تطويره بالشراكة مع لينوفو، إلى جانب استعراض نموذج تجريبي لمساعد ذكي قابل للارتداء تحت اسم Project Maxwell.

ووفقا للشركة، يهدف Qira إلى تقديم تجربة ذكاء اصطناعي سلسة عبر مختلف الأجهزة، مع تسهيل التنقل بين التطبيقات والأدوات الذكية والأجهزة، ويجمع المنصة عروض الذكاء الاصطناعي من موتورولا ولينوفو مثل moto AI وLenovo AI Now وCreator Zone وLearning Zone في نظام واحد.

يعمل Qira كمساعد ذكي واع بالسياق على مستوى النظام، ويمكن تفعيله عبر عبارة “Hey, Qira” أو زر مخصص أو واجهة دائمة على الشاشة، ومن المقرر طرحه على بعض أجهزة لينوفو في الربع الأول من 2026، على أن يصل إلى أجهزة موتورولا لاحقا.

أما Project Maxwell، الذي طورته مختبرات Motorola 312 Labs، فهو إكسسوار قابل للارتداء مزود بكاميرا وميكروفون، يتكامل مع Qira لمعالجة البيانات المرئية والصوتية والبيئية بشكل مستمر، وتقديم رؤى فورية قائمة على السياق، بالاعتماد على تقنيات دمج الإدراك متعدد الوسائط والتفاعل اللغوي الطبيعي.

Qira ومشروع Maxwell
موتورولا Razr Fold Motorola Signature Razr 60 إصدار كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

أمطار

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ترشيحاتنا

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: الاحتفال بميلاد السيد المسيح تجديد للوعي بنور نبي من أنبياء الله

الصلاة

هل تصح صلاة المغرب قضاء بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء

أمين الإفتاء: أرباح الودائع البنكية حلال ويجوز للإنسان الانتفاع بها

بالصور

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات فورد فوكس موديل 2017

فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏

الفرق بين اليوسفى والبرتقال.. أيهما افضل لإنقاص الوزن وللمناعة

البرتقال واليوسفى
البرتقال واليوسفى
البرتقال واليوسفى

بعد إصابة لقاء سويدان به.. كيف تحمي نفسك من شلل الوجه؟

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات

فيديو

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد