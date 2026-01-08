80 غرزة في وجهها.. سيدة تكشف تفاصيل تعدي زوجها المدمن عليها

خصص برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، تقديم الإعلامية نهال طايل، حلقة عن سيدة تزوجت بعمر الـ 15 وتحولت حياتها إلى جحيم.



وقالت السيدة نهى، :" تزوجت واستحملت ضرب وإهانة زوجي وتعاطيه لـ المخدرات لأكثر من 12 عاما"، متابعة: استحملت كل الإهانة بسبب أولادي ولكي يعيشوا حياة طبيعية.

وأضافت:" قبل الزواج لم يكن مدمن للمخدرات وكان لديه عمل، ولكن مع الوقت ترك العمل وبدأ في تناول المخدرات"، متابعة:" كنت بضرب منه وبرجع تاني عشان بيتي وأولادي".

واسترسلت:" زوجي تحول إلى مدمن ولم تنجح المصحات النفسية في علاجه"، متابعة:"أهل زوجي أخذوا أولادي مني".

وأوضحت زوجي تهجم عليا وأصابني بـ 80 غرزة في وجهي، متابعة: لم أكن أتوقع أن يحدث ذلك لي، كان بيننا قصة حب كبيرة.



