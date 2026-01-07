قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية  عن تعرض البلاد، يوم الجمعة المقبل، لمنخفض جوي قطبي يعمل على انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط للرياح تزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

سقوط أمطار متفاوتة الشدة

وسيصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 18 درجة والصغرى أقل من 10 درجات.


درجات الحرارة المتوقعة (الجمعة 9 يناير)


العظمى  والصغرى 
القاهرة الكبرى 
18 أقل من 10

السواحل الشمالية    
17  9

شمال الصعيد 
19  7
جنوب الصعيد

24 11

ويشهد يوم الجمعة المقبل نشاطا للرياح ما يسبب انخفاضًا في درجات الحرارة ويزيد من الشعور ببرودة الجو.

ونصحت هيئة الأرصاد بأنه يجب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة عند التواجد خارج المنزل ليلاً أو في الصباح الباكر.



كما يُتوقع أن يؤثر هذا المنخفض على حركة الملاحة في البحرين الأحمر والمتوسط، ما قد يسبب اضطرابًا في الملاحة البحرية على كافة سواحل البحر المتوسط اعتبارا من الساعة الثانية صباحاً يوم الجمعة 9 يناير حتى الساعة العاشرة صباحا من يوم السبت ١٠ يناير.



  حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس

وعن حالة الطقس غدا الخميس، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

الأرصاد انخفاض ملحوظ درجات الحرارة منخفض جوي قطبي أمطار

















