150 عاما على قضايا الدولة.. توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع الأكاديمية العسكرية

وقع المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، اتفاقية تعاون استراتيجي بين الهيئة والأكاديمية، بمقر الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك في إطار احتفال هيئة قضايا الدولة بمرور 150 عاماً على إنشائها، وحرصها على دعم برامج التدريب وبناء القدرات القانونية، وفي ظل التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة.

تهدف الاتفاقية إلى رفع كفاءة وجودة تأهيل المتدربين، ودعم برامج التحول الرقمي المعتمدة، من خلال إدراج دورة أساسيات التحول الرقمي FDTC وشهادتها المعتمدة  من المجلس الأعلى للجامعات، التي يمنحها مركز التدريب الرقمى والتطوير التقنى بالهيئة ضمن برامج تدريب وتأهيل القادة والضباط وأعضاء هيئة التدريس، ودارسي الدورات المدنية، وطلبة الكليات العسكرية، كما تهدف إلى تفعيل التعليم والتدريب التشاركي بين أعضاء هيئة التدريس لدى الطرفين في مجالات التحول الرقمي المؤهلة للدراسات العليا، أو في مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها مستقبلاً، بما يعزز التكامل المؤسسي ويواكب متطلبات الدولة الحديثة.

كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، وتنمية القدرات المهنية والقيادية، ودعم مهارات إدارة الأزمات واتخاذ القرار، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي ودعم تنفيذ سياسات الدولة وخططها.

ويتولى مركز التدريب الرقمى والتطوير التقنى بالتعاون المشترك مع مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية والتنسيق مع الأكاديمية، وإعداد التقارير اللازمة، بما يضمن حسن التنفيذ وتحقيق الأهداف المتفق عليها في الإطار المعتمد.

وفى ختام الفعاليات، تبادل الطرفان الدروع التذكارية تقديراً واعتزازاً.

