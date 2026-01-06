الأرصاد تُحذر من شبورة مائية تحجب الرؤية على طرق القاهرة وشمال الصعيد ووسط سيناء

توقعت هيئة الأرصاد ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة خلال فترات النهار على أغلب الأنحاء، وإن ظل الطقس شديد البرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر ، العظمى على القاهرة الكبرى غدا 23 درجة مئوية.

وتبقى الشبورة المائية هى الظاهرة المؤثرة صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا ً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر دافئ نهارا، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الانحاء مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية .

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 23 12

العاصمة الادارية 22 10

6 اكتوبر 22 10

بنهــــا 23 12

دمنهور 23 11

وادي النطرون 23 11

كفر الشيخ 21 10

بلطيم 20 10

المنصورة 21 11

الزقازيق 23 11

شبين الكوم 22 10

طنطا 21 10

دمياط 22 11

بورسعيد 22 12

الإسماعيلية 24 10

السويس 23 12

العريش 22 09

رفح 21 10

رأس سدر 25 08

نخل 23 06

كاترين 18 04

الطور 24 11

طابا 23 08

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 24 14

الإسكندرية 24 11

العلمين 25 10

مطروح 25 10

السلوم 26 09

سيوة 24 06

رأس غارب 24 13

سفاجا 24 14

مرسى علم 26 15

شلاتين 27 17

حلايب 25 18

أبو رماد 26 14

مرسى حميرة 25 15

أبــــــرق 27 14

جبل علبة 26 14

رأس حدربة 25 16

الفيوم 23 06

بني سويف 23 06

المنيا 24 06

أسيوط 25 06

سوهاج 25 07

قنا 27 09

الأقصر 28 09

أسوان 30 12

الوادي الجديد 26 04

أبوسمبل 30 13