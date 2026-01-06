قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمين العام لحكماء المسلمين يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد
رئيس الأعلى للإعلام يجتمع بأعضاء لجنة "صياغة التوصيات النهائية"
إمام الوسطية وحكيم السلام.. مجلة منبر الوافدين تحتفي بميلاد شيخ الأزهر
دبلوماسي فلسطيني سابق يكشف مخططا إسرائيليا لمنع إقامة دولة فلسطينية
بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة
المشاط: نستهدف نموا بنسبة 7.5% في 2030 مع التركيز على جودة النمو
انكسار البرودة .. الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس غدا
انتخابات الوفد : استبعاد أى مرشح لرئاسة الحزب يثبت استخدامه المال السياسى
تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم
صقيع وظاهرة تعيشها المحافظات | الأرصاد تكشف لـ صدى البلد حالة الطقس في 7 أيام
نجل السيدة المقتولة على يد ابن زوجها: بتخدمنا بقالها 35 سنة.. وأطالب بالقصاص العادل من أخويا
محاولة فاشلة.. أبو الغيط منددا بزيارة وزير خارجية إسرائيل إلى صوماليلاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انكسار البرودة .. الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس غدا

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا الأربعاء، على البلاد، يشهد ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس دافئ خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

انكسار البرودة والحرارة ترتفع نسبيًا

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى تسجل 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تصل إلى 24 درجة على شمال الصعيد و29 درجة على جنوب الصعيد، في حين تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 11 و13 درجة مئوية على أغلب المناطق.

May be an image of map and text

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، خلال الطقس غدا، من تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، ما قد يؤثر على المحاصيل الزراعية، داعية المزارعين إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

شبورة مائية تغطي بعض الطرق صباحا

كما توقعت هيئة الأرصاد، أن يشهد الطقس غدا، استمرار نشاط الشبورة المائية كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الثالثة حتى العاشرة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد ووسط سيناء، إضافة إلى فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، مع ظهور سحب منخفضة على شمال البلاد قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

وأكدت هيئة الأرصاد، استمرار المتابعة الدقيقة لحالة الطقس، مع تحديث التوقعات في حال حدوث أي تغييرات، مناشدة المواطنين توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

الطقس الطقس غدا الطقس في مصر درجات الحرارة غدا هيئة الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

ترشيحاتنا

منحة المرحوم الدكتور علي مصيلحي

مجلس الجامعات الأهلية يعلن فتح باب التقدم لمنحة "علي مصيلحي التعليمية" للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025/2026

ذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 مفاجأة

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد

بالصور

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

فيديو

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

المزيد