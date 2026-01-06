انكسار البرودة .. الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا الأربعاء، على البلاد، يشهد ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس دافئ خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

انكسار البرودة والحرارة ترتفع نسبيًا

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى تسجل 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تصل إلى 24 درجة على شمال الصعيد و29 درجة على جنوب الصعيد، في حين تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 11 و13 درجة مئوية على أغلب المناطق.

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، خلال الطقس غدا، من تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، ما قد يؤثر على المحاصيل الزراعية، داعية المزارعين إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

شبورة مائية تغطي بعض الطرق صباحا

كما توقعت هيئة الأرصاد، أن يشهد الطقس غدا، استمرار نشاط الشبورة المائية كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الثالثة حتى العاشرة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد ووسط سيناء، إضافة إلى فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، مع ظهور سحب منخفضة على شمال البلاد قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

وأكدت هيئة الأرصاد، استمرار المتابعة الدقيقة لحالة الطقس، مع تحديث التوقعات في حال حدوث أي تغييرات، مناشدة المواطنين توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.