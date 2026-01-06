قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الأعلى للإعلام يجتمع بأعضاء لجنة "صياغة التوصيات النهائية"
إمام الوسطية وحكيم السلام.. مجلة منبر الوافدين تحتفي بميلاد شيخ الأزهر
دبلوماسي فلسطيني سابق يكشف مخططا إسرائيليا لمنع إقامة دولة فلسطينية
بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة
المشاط: نستهدف نموا بنسبة 7.5% في 2030 مع التركيز على جودة النمو
انكسار البرودة .. الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس غدا
انتخابات الوفد : استبعاد أى مرشح لرئاسة الحزب يثبت استخدامه المال السياسى
تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم
صقيع وظاهرة تعيشها المحافظات | الأرصاد تكشف لـ صدى البلد حالة الطقس في 7 أيام
نجل السيدة المقتولة على يد ابن زوجها: بتخدمنا بقالها 35 سنة.. وأطالب بالقصاص العادل من أخويا
محاولة فاشلة.. أبو الغيط منددا بزيارة وزير خارجية إسرائيل إلى صوماليلاند
صدمة في معسكر الفراعنة قبل ربع نهائي أمم أفريقيا بسبب إصابة هذا اللاعب
تحقيقات وملفات

صقيع وظاهرة تعيشها المحافظات | الأرصاد تكشف لـ صدى البلد حالة الطقس في 7 أيام

الدكتورة منار غانم
الدكتورة منار غانم
ياسمين القصاص

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء 7 يناير 2026، حيث يسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون مائلا للدفء نهارا، ثم يعود ليصبح شديد البرودة ليلا، كما أشارت الهيئة إلى وجود فرص لتكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أن البلاد ستشهد شبورة مائية تبدأ في التكون اعتبارا من الساعة 10:30 صباحا، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن هذه الشبورة قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

حالة الطقس غدا في مصر

كما أفادت هيئة الأرصاد الجوية بظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن سوف نشهد غدا وبعد الغد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال فترات النهار، ولكن يظل شديد البرودة في فترات الليل.

وأضافت غانم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "سوف نشعر بالبرودة المستمرة طوال فصل فصل الشتاء، خاصة فترات الليل". 

وتابعت: "سوف نشهد عدم استقرار في الأحوال الجوية يوم الجمعة القادم، منخفض جوي في طبقات الجوي العليا، منخفض سطحي علي سطح البحر المتوسط، وسوف نشهد نشاط رياح، وسوف يؤثر على حركة الملاحة البحرية".

وأوصت غانم، بضرورة متابعة النشرات الجوية، وعدم الانخداع بحالات الدفء في فترات النهار خاصة وأن الأجواء شديدة البرودة خلال فترات الليل.  

وسوف نرصد لكم  درجات الحرارة غد ا الأربعاء، والتي جاءت كالتالي: 

 - درجات الحرارة فى محافظة القاهرة تسجل 23 للعظمى و12 للصغرى

 - درجات الحرارة فى محافظة الإسكندرية تسجل 23 للعظمى و11 للصغرى

 - درجات الحرارة فى محافظة المنيا تسجل 23 للعظمى و7 للصغرى

 - درجات الحرارة فى محافظة أسيوط تسجل 23 للعظمى و7 للصغرى

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة انخفاض درجات الحرارة حالة الطقس اليوم الطقس اليوم الثلاثاء

