الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الصقيع يضرب البلاد.. إنذار جوي بشأن حالة الطقس اليوم: «توخوا الحذر»

أرشيفية
منار عبد العظيم

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر عن استمرار انخفاض درجات الحرارة في مختلف أنحاء مصر، ليشهد الجميع أجواء شديدة البرودة في الصباح الباكر، بينما تميل الأجواء للدفء في النهار.

الطقس خلال النهار والليل:

النهار: يشهد معظم أنحاء البلاد أجواء معتدلة ودافئة نسبيًا.

الليل: يتحول الطقس إلى شديد البرودة، مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد، وسط سيناء، والصحراء الغربية.

تحذيرات وخرائط الطقس:

شبورة مائية: توجد فرص لتكون شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق، خاصة في المناطق الممتدة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، شمال الصعيد ووسط سيناء.

فرص الأمطار: هناك احتمالية لسقوط أمطار خفيفة على مناطق مثل حلايب و شلاتين.

حالة البحرين:

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة: 21 درجة نهارًا، و11 درجة ليلًا.

الإسكندرية: 21 درجة نهارًا، و11 درجة ليلًا.

أسوان: 28 درجة نهارًا، و11 درجة ليلًا.

شرم الشيخ: 26 درجة نهارًا، و17 درجة ليلًا.

مطروح: 22 درجة نهارًا، و10 درجة ليلًا.

نصائح الأرصاد للمواطنين:

توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية على الطرق السريعة.

ارتداء ملابس ثقيلة خاصة في فترات الليل، لتفادي التعرض للبرد القارس.

الطقس في الأيام القادمة:

توقعت منار غانم  استمرار برودة الأجواء حتى نهاية الأسبوع، مع تحسن تدريجي في درجات الحرارة.

