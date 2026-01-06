برد ورياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد الجمعة المقبل

تستعد مصر لموجه من التقلبات الجوية مع بداية الأسبوع المقبل، حيث حذر خبراء الأرصاد من تأثير منخفض جوي شديد على البلاد يوم الجمعة المقبل، يصحبه انخفاض كبير في درجات الحرارة ونشاط في الرياح، ما يؤدي إلى اضطراب الأحوال الجوية في بعض المناطق.

كما أشار خبراء الطقس إلى أن هذه التغيرات ستكون مؤقتة، ليعود الاستقرار الجوي مجددًا بعد يوم السبت.

استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية ستكون مستقرة نسبيًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت خلال حديث القاهرة أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا طفيفًا خلال يومي الأربعاء والخميس، حيث من المتوقع أن تصل إلى 24 درجة مئوية خلال النهار، ما يجعل الأجواء دافئة ومائلة للدفء.

الليالي الباردة تنتظرنا

أوضحت منار غانم أن درجات الحرارة الصغرى خلال الليل ستكون منخفضة نسبيًا، حيث تتراوح ما بين 10 و12 درجة مئوية، وهو ما يتطلب اتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الشعور بالبرد، خاصة في المناطق الداخلية والصحراوية.

منخفض جوي يؤثر على البلاد الجمعة

بينما تسيطر الأجواء المستقرة على البلاد في الأيام المقبلة، توقعت غانم أن يشهد يوم الجمعة المقبل دخول منخفض جوي يؤثر على حالة الطقس في مختلف أنحاء مصر. حيث من المتوقع أن يكون هناك نشاط في الرياح ما يسبب انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة ويشعر المواطنين بشعور بارد.

كما يُتوقع أن يؤثر هذا المنخفض على حركة الملاحة في البحرين الأحمر والمتوسط، ما قد يسبب اضطرابًا في حركة السفن.

فرص الأمطار في الشمال

من جانبه، تحدثت غانم عن فرص سقوط الأمطار التي قد تكون خفيفة إلى متوسطة على المناطق الساحلية والشمالية من البلاد، مثل السواحل الشمالية والدلتا، مما يساهم في تدهور الأحوال الجوية في تلك المناطق لفترة محدودة.

العودة للاستقرار يوم السبت

وفيما يتعلق بحالة الطقس يوم السبت، أكدت الدكتورة منار غانم أن الطقس سيعود للاستقرار بعد تأثير المنخفض الجوي. ستشهد البلاد تحسنًا كبيرًا في الأحوال الجوية، مع عودة درجات الحرارة للارتفاع بشكل تدريجي، مما يجعل الجو أكثر ملائمة خلال الأسبوع المقبل.