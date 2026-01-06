تصل لحد الصقيع.. الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية اليوم وتحذر السائقين

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار التحذير من الشبورة المائية الكثيفة، التي تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية؛ ذا يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارا، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

حلة البحرين:

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 20 09

6 أكتوبر 20 09

بنهــــا 21 11

دمنهور 21 10

وادي النطرون 20 11

كفر الشيخ 19 10

بلطيم 18 10

المنصورة 21 11

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 20 10

طنطا 19 10

دمياط 18 11

بورسعيد 18 12

الإسماعيلية 22 10

السويس 21 12

العريش 21 09

رفح 20 10

رأس سدر 23 08

نخل 20 06

كاترين 18 04

الطور 24 11

طابا 23 08

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 24 14

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 10

مطروح 22 10

السلوم 23 09

سيوة 20 06

رأس غارب 24 13

سفاجا 24 14

مرسى علم 26 15

شلاتين 27 17

حلايب 25 18

أبو رماد 26 14

مرسى حميرة 25 15

أبــــــرق 27 14

جبل علبة 26 14

رأس حدربة 25 16

الفيوم 20 06

بني سويف 20 06

المنيا 21 05

أسيوط 21 05

سوهاج 23 07

قنا 25 09

الأقصر 26 08

أسوان 28 11

الوادي الجديد 24 04

أبوسمبل 25 13

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 32 21

المدينة المنورة 28 14

الرياض 21 08

المنامة 20 15

أبوظبي 26 17

الدوحة 23 15

الكويت 19 06

دمشق 14 01

بيروت 20 15

عمان 15 04

القدس 16 05

غزة 20 13

بغداد 21 09

مسقط 25 20

صنعاء 21 04

الخرطوم 32 20

طرابلس 24 16

تونس 18 09

الجزائر 17 12

الرباط 14 05

نواكشوط 27 16

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 11 03-

إسطنبول 17 11

إسلام آباد 16 05

نيودلهي 18 08

جاكرتا 31 24

بكين 07 04-

كوالالمبور 34 24

طوكيو 11 02

أثينا 19 14

روما 11 05

باريس 03 01-

مدريد 06 04-

برلين 02- 05-

لندن 03 04-

مونتريال 11- 14-

موسكو 06- 08-

نيويورك 04 02

واشنطن 06 02

أديس أبابا 22 07