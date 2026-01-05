ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات متواصلة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الغد

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الثلاثاء 6 يناير 2026، طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع استمرار فرص تكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، في ظل الأجواء الشتوية القارسة التي تضرب معظم أنحاء البلاد.



شبورة كثيفة على الطرق وتحذيرات للسائقين

وأوضحت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس غدًا ستشهد شبورة مائية كثيفة في بعض الفترات، وذلك من الساعة الثالثة وحتى العاشرة صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويستلزم توخي الحذر أثناء القيادة.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف غير مؤثر

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، دون أن يؤثر ذلك على الأنشطة اليومية.



درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 6 يناير 2026

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا على عدد من المحافظات:

الطقس في القاهرة

العظمى 21 درجة

الصغرى 11 درجة

الطقس في الإسكندرية

العظمى 21 درجة

الصغرى 11 درجة

الطقس في مطروح

العظمى 22 درجة

الصغرى 10 درجات

الطقس في سوهاج

العظمى 23 درجة

الصغرى 7 درجات

الطقس في قنا

العظمى 25 درجة

الصغرى 9 درجات

الطقس في أسوان

العظمى 28 درجة

الصغرى 11 درجة



وتناشد هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، خاصة السائقين والمزارعين، بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترات الشبورة الصباحية، ووقاية المزروعات من آثار الصقيع، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في حالة الطقس.