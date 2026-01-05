قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس الثلاثاء| فرص لسقوط أمطار خفيفة في هذه المدن

طقس
طقس
محمد الاسكندرانى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس غداً الثلاثاء ليكون شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

طقس الثلاثاء 


أوضحت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة بالقاهرة الكبري والوجه البحري العظمي 21 و الصغري 11 ، والعظمي في السواحل الشمالية 21 والصغري 10 درجة، والعظمي في شمال الصعيد 21 درجة والصغري 6، والعظيم بجنوب الصعيد 27 والصغري 12.


أشارت الهيئة، إلى وجود شبورة مائية من 3 حتى 10 صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمالالصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.


ونوهت عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، بالإضافة إلى سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق. 

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 20 09

6 أكتوبر 20 09

بنهــــا 21 11

دمنهور 21 10

وادي النطرون 20 11

كفر الشيخ 19 10

بلطيم 18 10

المنصورة 21 11

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 20 10

طنطا 19 10

دمياط 18 11

بورسعيد 18 12

الإسماعيلية 22 10

السويس 21 12

العريش 21 09

رفح 20 10

رأس سدر 23 08

نخل 20 06

كاترين 18 04

الطور 24 11

طابا 23 08

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 24 14

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 10

مطروح 22 10

السلوم 23 09

سيوة 20 06

رأس غارب 24 13

سفاجا 24 14

مرسى علم 26 15

شلاتين 27 17

حلايب 25 18

أبو رماد 26 14

مرسى حميرة 25 15

أبــــــرق 27 14

جبل علبة 26 14

رأس حدربة 25 16

الفيوم 20 06

بني سويف 20 06

المنيا 21 05

أسيوط 21 05

سوهاج 23 07

قنا 25 09

الأقصر 26 08

أسوان 28 11

الوادي الجديد 24 04

أبوسمبل 25 13

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 32 21

المدينة المنورة 28 14

الرياض 21 08

المنامة 20 15

أبوظبي 26 17

الدوحة 23 15

الكويت 19 06

دمشق 14 01

بيروت 20 15

عمان 15 04

القدس 16 05

غزة 20 13

بغداد 21 09

مسقط 25 20

صنعاء 21 04

الخرطوم 32 20

طرابلس 24 16

تونس 18 09

الجزائر 17 12

الرباط 14 05

نواكشوط 27 16

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 11 03-

إسطنبول 17 11

إسلام آباد 16 05

نيودلهي 18 08

جاكرتا 31 24

بكين 07 04-

كوالالمبور 34 24

طوكيو 11 02

أثينا 19 14

روما 11 05

باريس 03 01-

مدريد 06 04-

برلين 02- 05-

لندن 03 04-

مونتريال 11- 14-

موسكو 06- 08-

نيويورك 04 02

واشنطن 06 02

أديس أبابا 22 07

طقس الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية طقس غداً الثلاثاء طقس الثلاثاء الطقس

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
بيتزا البطاطس
الحجامة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
