موجة صقيع | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس
عادل نصار

تحذيرات هامة أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس في مصر وخاصة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد نشرها بيانا متضمنا تفاصيل الطقس ودرجات الحرارة.

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأثنين طقس مائل للدفء نهارا..بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوبا على (حلايب - شلاتين)على فترات متقطعة.

طقس

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة في مصر

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 19 09

العاصمة الإدارية 19 07

6 أكتوبر 20 07

بنها 18 08

دمنهور 18 08

وادي النطرون 19 09

كفر الشيخ 18 08

بلطيم 18 08

المنصورة 19 09

الزقازيق 19 09

شبين الكوم 18 08

طنطا 18 08

دمياط 20 14

بورسعيد 19 15

الإسماعيلية 20 09

السويس 20 10

العريش 21 07

رفح 20 09

رأس سدر 23 07

نخل 19 06

كاترين 16 01

الطور 24 10

طابا 23 09

شرم الشيخ 26 16

الغردقة 24 13

الإسكندرية 19 07

العلمين 19 08

مطروح 18 08

السلوم 18 10

سيوة 16 06

رأس غارب 24 12

سفاجا 24 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 26 16

حلايب 25 18

أبو رماد 26 14

مرسى حميرة 25 15

أبرق 27 14

جبل علبة 26 14

رأس حدربة 24 17

الفيوم 19 06

بني سويف 19 06

المنيا 20 05

أسيوط 20 05

سوهاج 22 07

قنا 25 08

الأقصر 26 08

أسوان 26 10

الوادي الجديد 23 05

أبوسمبل 24 11

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية

