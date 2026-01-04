قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهاء اليوم الأول من لجان استقبال النواب الجدد وتسليم الكارنيهات لـ 163 نائب
1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة
فاروق جعفر: هؤلاء ساهموا في زيادة شعبية الزمالك
نيفين مختار: الشكر مفتاح دوام النعم والرضا طريق الطمأنينة
وزارة الصحة تطلق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
صلاح سليمان: يجب رحيل 9 لاعبين عن الزمالك.. والمدرب المصري الأنسب للنادي
مانشستر يونايتد يتعثر مجددًا خارج أرضه ويكتفي بالتعادل مع ليدز
دعاء الإفطار للصائم في النصف من شهر رجب 2026.. اغتنم فرصة الاستجابة
هل يتكرر سيناريو اعتقال أمريكا لرئيس فنزويلا في دول أخرى؟ .. خبير يجيب
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. معاش يناير إمتى؟
رئيس المخابرات العامة المصرية يبحث مع نائب رئيس فلسطين ورئيس مخابراتها جهود التهدئة وتحقيق الاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: العالم يودّع القانون الدولي بعد خطف رئيس فنزويلا.. والقوة تحكم المشهد

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

علّق الإعلامي أحمد موسى على واقعة اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، معتبرًا أنها تعكس مرحلة خطيرة يشهدها النظام العالمي في ظل هيمنة القوة وتراجع القانون الدولي.

سيادة الدول والأعراف الدولية

وكتب أحمد موسى عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن ما حدث يمثل مشاهد صادمة ومخيفة مع بداية العام الجديد، مشيرًا إلى أن العملية الأمريكية السريعة تُعد انتهاكًا واضحًا لسيادة الدول والأعراف الدولية، وكأن العالم يشهد جنازة رسمية للنظام العالمي ومنظماته وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

 الإنسانية والعدالة والقانون

وأضاف أن الإنسانية والعدالة والقانون غابت عن المشهد الدولي، ليحل محلها منطق الغاب والهيمنة واستخدام القوة، مؤكدًا أنه لم يعد هناك مكان للدول الضعيفة في هذا العالم المضطرب، حيث أصبح امتلاك القوة العسكرية والقدرات الشاملة هو الضمان الوحيد للأمن والاستقرار.

 تطوير القوات المسلحة

واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن العالم بأسره يواجه خطرًا حقيقيًا ومستقبلًا مقلقًا، داعيًا الله أن يحفظ مصر وجيشها وقيادتها، مشيدًا بالرؤية الاستباقية في تطوير القوات المسلحة بما يضمن حماية أمن البلاد وحدودها.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى اختطاف الرئيس الفنزويلي الرئيس الفنزويلي القوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم الأحد 4-1-2026

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

وزير التربية والتعليم

35 ألف جنيه بدون الكتب والزي|التعليم تعلن تفاصيل مصروفات المدارس المصرية الألمانية

ترشيحاتنا

الزمالك

شيرين فوزي: الزمالك موسوعة خالدة.. وهناك شخصيات ساهمت في تمصير النادي

ليفانتي وإشبيلية

ليفانتي يحقق مفاجأة كبرى بالفوز على إشبيلية 3-0 في الدوري الإسباني

توتنهام

تشكيل توتنهام أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي

بالصور

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

المزيد