أحمد موسى: العالم يودّع القانون الدولي بعد خطف رئيس فنزويلا.. والقوة تحكم المشهد

علّق الإعلامي أحمد موسى على واقعة اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، معتبرًا أنها تعكس مرحلة خطيرة يشهدها النظام العالمي في ظل هيمنة القوة وتراجع القانون الدولي.

سيادة الدول والأعراف الدولية

وكتب أحمد موسى عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن ما حدث يمثل مشاهد صادمة ومخيفة مع بداية العام الجديد، مشيرًا إلى أن العملية الأمريكية السريعة تُعد انتهاكًا واضحًا لسيادة الدول والأعراف الدولية، وكأن العالم يشهد جنازة رسمية للنظام العالمي ومنظماته وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

الإنسانية والعدالة والقانون

وأضاف أن الإنسانية والعدالة والقانون غابت عن المشهد الدولي، ليحل محلها منطق الغاب والهيمنة واستخدام القوة، مؤكدًا أنه لم يعد هناك مكان للدول الضعيفة في هذا العالم المضطرب، حيث أصبح امتلاك القوة العسكرية والقدرات الشاملة هو الضمان الوحيد للأمن والاستقرار.

تطوير القوات المسلحة

واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن العالم بأسره يواجه خطرًا حقيقيًا ومستقبلًا مقلقًا، داعيًا الله أن يحفظ مصر وجيشها وقيادتها، مشيدًا بالرؤية الاستباقية في تطوير القوات المسلحة بما يضمن حماية أمن البلاد وحدودها.