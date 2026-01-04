الطب البيطري ببورسعيد يتحرك عقب عقر الطفل أدم و التهام كلب ضال لجزء من ساعده

شهد حى الزهور بمحافظة بورسعيد تحرك بيطرى لتحصين الكلاب الضالة عقب تعرض الطفل أدم محمد مصطفي لعقر من كلب ضال التهم على اثره جزء من ساعده الأيسر

و تابع اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور، بمحافظة بورسعيد ، اليوم الاحد ، وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ،بالمحافظة حملة مكبرة لتحصين كلاب الشوارع ضد مرض السعار .

يأتي ذلك في اطار تنفيذ إستراتيجية الدولة للتنمية الشاملة المستدامة ورؤية مصر 2030 ... " مصر خالية من السعار" ، وجهود محافظة بورسعيد للقضاء على ظاهرة انتشار الكلاب الضالة.

وانطلقت ، اليوم الاحد ، الحملة المكبرة لتحصين الكلاب الضالة ضد السعار، بمنطقتي عمر بن عبد العزيز العادي والمميز ، الواقعة في نطاق حي الزهور .

استهدفت الحملة تحصين كلاب الشوارع ضد مرض السعار ، وتم تطعيم عدد كبير من الكلاب بمختلف شوارع المنطقة.

ومن جانبه أكد اللواء أيمن صبحي ، أنه تعد هذه الحملة، استجابة لشكاوى المواطنين من تزايد أعداد كلاب الشوارع وتماشيا مع خطة الدولة لمكافحة تلك الظاهرة والحفاظ على سلامة المواطنين ، تستمر الحملة وتتواصل الجهود خلال الفترة المقبلة حتى نستطيع الحد من تلك الأعداد.