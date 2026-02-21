غدا.. ندوة علمية بعنوان "استشارات طبية واجتهادات فقهية رمضانية" بأكاديمية الأزهر

تنظم أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ ندوة علمية بعنوان: «استشارات طبية واجتهادات فقهية رمضانية» بأكاديمية الأزهر العالمية، غدا "الأحد"، بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

ويشارك في الندوة الدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال أبو السرور، مدير مركز الأزهر العالمي للبحوث والدراسات السكانية، والدكتور عبد الوهاب لطفي، مدير مركز الأزهر للحساسية والمناعة.

تأتي هذه الندوة تأكيدًا على حرص الأكاديمية على تقديم معالجة علمية متكاملة للقضايا التي تهم الصائمين، من خلال التكامل بين الخبرة الطبية والرؤية الشرعية، بما يسهم في تعزيز الوعي الصحيح خلال شهر رمضان.

في سياق آخر.. قدَّم الأزهر الشريف أحد طلابه النابغين، الطالب محمد عبد النبي جادو، الطالب بكلية الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة، لإمامة المصلين في صلاة التراويح، اليوم الجمعة في الليلة الثالثة من ليالي شهر رمضان لعام 1447هـ، ليصبح أول طالب جامعي يتقدم لإمامة آلاف المصلين في الجامع الأزهر، في خطوة تعكس ثقة المؤسسة الأزهرية بطلابها ومنتسبيها، وحرصها على تمكين المتميزين علمًا وقرآنًا داخل محرابها العامر.

وأمَّ الطالب محمد عبد النبي جادو المصلين برواية الإمام شعبة عن الإمام عاصم الكوفي، حيث تلا آيات من سورة آل عمران بأداء متقن يعكس رسوخًا في علم القراءات وثباتًا في الإمامة، وسط أجواء إيمانية عامرة بالخشوع، بحضور قيادات الأزهر وعلمائه، يتقدمهم فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر.

وينحدر الطالب محمد عبد النبي من قرية المجفف بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وحفظ القرآن الكريم كاملًا في سن مبكرة على يد والده الشيخ عبد النبي جادو، ونشأ في أسرة حافظة لكتاب الله، إذ حفظ والده ووالدته القرآن الكريم، وكذلك شقيقته، فكانت البيئة القرآنية حاضرة في تكوينه منذ الصغر، ما أرسى لديه أساسًا متينًا في التلاوة والالتزام.

وخلال مرحلته الثانوية بالأزهر، كان من المتفوقين في الثانوية الأزهرية، وتميز بخطابته، حيث عُرف خطيبًا مفوَّهًا، وتم تكريمه على مستوى المحافظة في مجال الخطابة خلال مرحلة التعليم قبل الجامعي، قبل أن يواصل مسيرته الجامعية بكلية الطب بجامعة الأزهر، وقد حصل هذا العام على جائزة الطالب المثالي بكلية الطب بجامعة الأزهر.

وتقدَّم صفوف المصلين في هذه الليلة فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد الله عزب، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة الأسبق، والدكتور مجدي عبد الغفار، رئيس قسم الدعوة بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية، والشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب عدد من علماء الأزهر وأساتذته وطلابه.

ويأتي تقديم الطالب محمد عبد النبي جادو لإمامة المصلين في إطار سياسة الأزهر في رعاية الموهوبين وتمكين أبنائه النابغين، حيث يحرص للعام الثاني على التوالي على إتاحة الفرصة لطلابه المتميزين للتقدم لإمامة المصلين بالجامع الأزهر، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تأكيدًا لدور الأزهر الديني والدعوي والمجتمعي في إعداد جيل يجمع بين التفوق العلمي والرسوخ القرآني.