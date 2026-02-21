قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح استثنائي لمعبر رفح.. استعدادات مكثفة لإدخال مساعدات رمضان إلى غزة
الرئيس السيسي: ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
ديني

البحوث الإسلامية يطلق حملة أفلح من زكاها لمواجهة الفساد والانحراف

إيمان طلعت

يُطلِق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم، حملةً توعويَّةً موسَّعةً بعنوان: (قد أفلح مَن زكَّاها)؛ بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، انطلاقًا من مسئوليَّته الدِّينيَّة والمجتمعيَّة في ترسيخ القِيَم الأخلاقيَّة، ومواجهة مظاهر الفساد والانحراف السلوكي، وتعزيز مبدأ تزكية النفوس بوصفه المدخل الحقيقي للإصلاح الفردي والمجتمعي.

وتهدف الحملة إلى تأكيد أنَّ مواجهة الفساد تبدأ مِنْ داخل الإنسان؛ عبر تزكية النفْس، وتقويم السلوك، وترسيخ معاني الأمانة والنزاهة، وتحمُّل المسئوليَّة، وإحياء الضَّمير؛ بما يُسهِم في بناء مجتمع قائم على القِيَم، ومحاصَرة مظاهر الفساد الأخلاقي والسلوكي والفِكري.

وتتناول الحملة عددًا مِنَ المحاور الرئيسة؛ في مقدِّمتها: بيان مفهوم تزكية النفْس في الإسلام، وأثرها في صلاح الفرد والمجتمع، وبيان خطورة الفساد بجميع صُوَره، وآثاره السلبيَّة في استقرار الأُسَر والمجتمعات، إلى جانب تعزيز القِيَم الإيمانيَّة والأخلاقيَّة التي تُسهم في بناء الإنسان الصَّالح، وتأكيد أنَّ الإصلاح الحقيقي يبدأ من تهذيب النفوس وتقويم السلوك.

وأكَّد فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ هذه الحملة تنطلق من منهجٍ قرآنيٍّ أصيل، يجعل تزكية النفوس أساسَ الفلاح، وسبيلَ الإصلاح، مشيرًا إلى أنَّ شهر (رمضان) المبارك يُمثِّل فرصةً حقيقيَّة لمراجعة الذات، وتقويم السلوك، وتجديد العهد مع القِيَم الأخلاقيَّة التي جاء بها الإسلام.

وأوضح الدكتور الجندي أنَّ مواجهة الفساد تستلزم بناء وعيٍ أخلاقيٍّ راسخ، وضميرٍ حيٍّ، ونفوسٍ زكيَّة تدرك معنى المسئوليَّة أمام الله والمجتمع، مبيِّنًا أنَّ تزكية النفوس هي الحصن الأوَّل في مواجهة الفساد، وحماية الأوطان، وصيانة مقدَّراتها.

وأشار فضيلته إلى أنَّ المجمع يحرص -من خلال هذه الحملة- على تقديم خطابٍ دعويٍّ رشيد، يجمع بين الوعظ والتربية، ويُعزِّز القِيَم الإيمانيَّة والأخلاقيَّة، ويُرسِّخ ثقافة الإصلاح الذَّاتي؛ بما ينعكس إيجابًا على استقامة السلوك العام، واستقرار المجتمع.

ومِنَ المقرَّر أن تتواصل فعاليَّات الحملة طوال شهر (رمضان) المبارك، وتتضمَّن تنفيذَ مجموعةٍ من الخُطَب والدروس الدينيَّة، والنَّدوات التوعويَّة، واللقاءات المباشرة في المساجد والمدارس ومراكز الشباب والنوادي والمؤسَّسات الحكوميَّة، إلى جانب إطلاق حملة إعلاميَّة رقميَّة عبر المنصَّات الرسميَّة للمجمع، تشمل مواد مرئيَّة ومكتوبة تُسهِم في نشر الوعي، وتعزيز ثقافة تزكية النفوس ومواجهة الفساد.

رمضان قد أفلح مَن زكَّاها شهر رمضان

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 21-2-2026

محرك السيارة

كيف تنقذ محرك سيارتك بعد فقدان قوته الحصانية؟

ألسفن

للمغتربين .. أرخص سيارة زيرو اقتصادية في السعودية

أبل

أبل تنسق جلسة استماع مع جون بروسر في قضية تسريبات iOS 26

بالصور

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها

سينا.. عرض أغلى سيارة لوتس في العالم للبيع بمزاد علني

لوتس سينا
لوتس سينا
لوتس سينا

ما هي ظاهرة "تعفن الإطارات"؟ وكيف تحمي سيارتك

تعفن إطارات السيارات
تعفن إطارات السيارات
تعفن إطارات السيارات

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

بيجو 406
بيجو 406
بيجو 406

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

