غدًا.. البحوث الإسلاميَّة يفتتح الأسبوع الدعوي الـ18 في جامعة الأزهر

يفتتح مجمع البحوث الإسلامية ، غدًا الأحد، فعاليَّات الأسبوع الثامن عشر للدَّعوة الإسلاميَّة، الذي تعقده اللجنة العُليا لشئون الدَّعوة في جامعة الأزهر تحت عنوان: (القراءات الحداثيَّة وخطرها على الأمن المجتمعي)، برعايةٍ كريمةٍ مِنْ فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة.

ومِنَ المقرَّر أن تنعقد الندوة الأولى في كليَّة أصول الدِّين بالقاهرة تحت عنوان: (مفهوم القراءات الحداثيَّة ونشأتها)، ويُحاضر فيها: فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، وفضيلة أ.د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدَّعوة.

ومِنَ المقرَّر أن تستمرَّ فعاليَّات الأسبوع الدَّعوي على مدار خمسة أيَّام، بمشاركة نخبةٍ من علماء الأزهر الشريف، تتنوَّع خلالها الندوات والمحاضرات الفكريَّة التي تتناول مفهوم القراءات الحداثيَّة ونشأتها، ومناهج الحداثيِّين في قراءة النصوص، وخطورتها على الأمن المجتمعي بمستوياته المختلفة، إلى جانب إبراز ركائز المنهج الأزهري في مجابهة هذه الطروحات، وبيان ملامح التجديد المنضبط في التراث الإسلامي؛ بما يُعزِّز الوعي، ويُرسِّخ المنهج الوسطي الأصيل.