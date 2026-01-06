قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
كواليس سوء فهم تصرف حسام حسن وتصريح زيزو مع جماهير المغرب بعد هدف صلاح في شباك بنين
51 مليار جنيه أرباحًا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات الأجانب
تبدأ 10 يناير .. ننشر جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم
إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات في أوروبا لسبب مثير
رئيس النواب الأمريكي يخالف رأي ترامب في الانتخابات .. لسنا قوة احتلال لفنزويلا
الدواء : نسبة إنجاز تتجاوز 99.25 % في الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين
مجدي الحسيني يكشف تطورات حالته الصحية.. خاص
عصام الحضري ينتقد أداء محمد الشناوي ويعلق على مستقبل شوبير
7 يناير 2026.. إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص كام يوم؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس| فيديو

البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد” ، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18إلى  5040 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5880 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6720 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47040 جنيها.


واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 6 يناير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

 

سعر الشراء: 47.27 جنيه

سعر البيع: 47.37 جنيه

سعر الشراء: 55.22 جنيه

سعر البيع: 55.37 جنيه

سعر الشراء: 63.65 جنيه

سعر البيع: 63.83 جنيه

سعر الشراء: 12.60 جنيه

سعر البيع: 12.63 جنيه

سعر الشراء: 12.97 جنيه

سعر البيع: 12.89 جنيه

كما كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر عن استمرار انخفاض درجات الحرارة في مختلف أنحاء مصر، ليشهد الجميع أجواء شديدة البرودة في الصباح الباكر، بينما تميل الأجواء للدفء في النهار.

أرشيفية


الطقس خلال النهار والليل:

 

النهار: يشهد معظم أنحاء البلاد أجواء معتدلة ودافئة نسبيًا.

الليل: يتحول الطقس إلى شديد البرودة، مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد، وسط سيناء، والصحراء الغربية.

تحذيرات وخرائط الطقس:

شبورة مائية: توجد فرص لتكون شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق، خاصة في المناطق الممتدة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، شمال الصعيد ووسط سيناء.

فرص الأمطار: هناك احتمالية لسقوط أمطار خفيفة على مناطق مثل حلايب و شلاتين.

حالة البحرين:

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة: 21 درجة نهارًا، و11 درجة ليلًا.

الإسكندرية: 21 درجة نهارًا، و11 درجة ليلًا.

أسوان: 28 درجة نهارًا، و11 درجة ليلًا.

شرم الشيخ: 26 درجة نهارًا، و17 درجة ليلًا.

مطروح: 22 درجة نهارًا، و10 درجة ليلًا.

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

سوريا

سوريا .. إصابة 9 من العاملين بمديرية الزراعة بنيران قسد

رئيس الوزراء العراقي

رئيس وزراء العراق يؤكد إصراره على تعزيز قوة الدولة وحصر السلاح بيدها

خادم الحرمين

السعودية تعلن إطلاق أكبر مشروع بالعالم لإقامة مركز بيانات حكومي باسم هيكساجون

بالصور

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

