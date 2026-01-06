مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس| فيديو

نشر موقع “صدى البلد” ، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18إلى 5040 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5880 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6720 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47040 جنيها.



واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 6 يناير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 47.27 جنيه

سعر البيع: 47.37 جنيه

اليورو

سعر الشراء: 55.22 جنيه

سعر البيع: 55.37 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر الشراء: 63.65 جنيه

سعر البيع: 63.83 جنيه

الريال السعودي

سعر الشراء: 12.60 جنيه

سعر البيع: 12.63 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر الشراء: 12.97 جنيه

سعر البيع: 12.89 جنيه

كما كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر عن استمرار انخفاض درجات الحرارة في مختلف أنحاء مصر، ليشهد الجميع أجواء شديدة البرودة في الصباح الباكر، بينما تميل الأجواء للدفء في النهار.



الطقس خلال النهار والليل:

النهار: يشهد معظم أنحاء البلاد أجواء معتدلة ودافئة نسبيًا.

الليل: يتحول الطقس إلى شديد البرودة، مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد، وسط سيناء، والصحراء الغربية.

تحذيرات وخرائط الطقس:

شبورة مائية: توجد فرص لتكون شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق، خاصة في المناطق الممتدة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، شمال الصعيد ووسط سيناء.

فرص الأمطار: هناك احتمالية لسقوط أمطار خفيفة على مناطق مثل حلايب و شلاتين.

حالة البحرين:

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة: 21 درجة نهارًا، و11 درجة ليلًا.

الإسكندرية: 21 درجة نهارًا، و11 درجة ليلًا.

أسوان: 28 درجة نهارًا، و11 درجة ليلًا.

شرم الشيخ: 26 درجة نهارًا، و17 درجة ليلًا.

مطروح: 22 درجة نهارًا، و10 درجة ليلًا.