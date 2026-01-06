ارتفاع 55 جنيها.. أسعار الذهب اليوم 6 يناير في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعا بقيمة 55 جنيها حيث بدأ الارتفاع المتوقع للمعدن النفيس بخطوة بطيئة في ظل استمرار التوقعات بارتفاع جنوني مقبل خلال الأشهر القادمة.

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 على كافة الأعيرة ..

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر

سجل سعر الجرام من الذهب عيار 24 في مصر اليوم الثلاثاء 6827 جنيهًا للشراء، و6803 جنيهات للبيع، دون مصنعية خلال التعاملات الصباحية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم 5975 جنيهًا للشراء، و5955 جنيهًا للبيع، دون مصنعية خلال التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر

بلغ سعر عيار 21 اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 5117 جنيها للشراء، و5100 جنيهات للبيع، دون الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم لـ 3980 جنيهًا للشراء، و3966 جنيهًا للبيع، دون مصنعية أو ضريبة.



سعر الجنيه الذهب اليوم



سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 48000 جنيه وهو الأكثر شراء وطلبا كنوع من حفظ المال في الذهب مع ضريبة مصنعية أقل من أعيرة الذهب .

مكاسب عالمية من الذهب

سجّلت أسعار الذهب مكاسب قوية خلال تعاملات اليوم، لتبلغ أعلى مستوى لها في أسبوع، في ظل تنامي توقعات الأسواق باتجاه خفض أسعار الفائدة الأمريكية، عقب تصريحات لمسئولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تصاعد التوترات السياسية في فنزويلا، ما عزز الطلب على أصول الملاذ الآمن.



وارتفع الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4467.31 دولار للأوقية، مواصلا صعوده بعد مكاسب تجاوزت 3% في الجلسة السابقة.



وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.6% إلى 4479.50 دولار للأوقية.

يأتي هذا الأداء بعد أن أنهى المعدن النفيس عام 2025 على ارتفاع سنوي قوي بلغ 64%، وهو أفضل أداء له منذ عام 1979، بعدما لامس مستوى قياسيا غير مسبوق عند 4549.71 دولارا للأوقية في أواخر ديسمبر.