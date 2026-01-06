قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصابت أحد الجنود.. كمبوديا تطلق النار عن طريق الخطأ على أراضي تايلاند
الإثارة مستمرة.. مواجهتان قويتان في كأس الأمم الأفريقية اليوم
قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض
رقم مختصر.. طريقة طلب استخراج بطاقة رقم قومي لكبار السن من المنزل
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2025
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم
ارتفاع جديد في أسعار الطماطم.. الزراعة توضح الحقيقة
وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يؤكدان أهمية دعم الحوار الوطني اليمني
رئيس وزراء جرينلاند لـ ترامب: احتلال الجزيرة في ليلة واحدة مستحيل
طريقة استخراج قيد عائلي من الإنترنت
1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2025

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
محمد صبيح

ننشر سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 في محلات الصاغة دون مصنعية، وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5965 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 47720 جنيهًا، وذلك وفقًا لمتوسط أسعار الذهب المتداولة بالسوق المحلية دون احتساب المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

عيار 22 سجل 6250 جنيهًا للبيع و6230 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21 سجل 5965 جنيهًا للبيع و5945 جنيهًا للشراء.

عيار 18 سجل 5115 جنيهًا للبيع و5095 جنيهًا للشراء.

عيار 14 سجل 3975 جنيهًا للبيع و3965 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب - الجنيه الذهب البلدي

عيار 12 سجل 3410 جنيهات للبيع و3395 جنيهًا للشراء.

الأونصة سجلت 212035 جنيهًا للبيع و211325 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب سجل 47720 جنيهًا للبيع و47560 جنيهًا للشراء.

الأونصة بالدولار سجلت 4445.50 دولار.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026

سجل جرام الذهب عيار 24، الأعلى من حيث النقاء، سعر 6815 جنيهًا للبيع مقابل 6795 جنيهًا للشراء في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر عيار 22 نحو 6250 جنيهًا للبيع و6230 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، إلى 5965 جنيهًا للبيع و5945 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 18 نحو 5115 جنيهًا للبيع و5095 جنيهًا للشراء.

أما الأعيرة الأقل تداولًا، فقد سجل عيار 14 سعر 3975 جنيهًا للبيع و3965 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر عيار 12 نحو 3410 جنيهات للبيع و3395 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 47720 جنيهًا للبيع مقابل 47560 جنيهًا للشراء، بينما سجلت الأونصة في السوق المحلية 212035 جنيهًا للبيع، في الوقت الذي سجلت فيه الأونصة عالميًا 4445.50 دولار.

