قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدأ العد التنازلي.. ما آخر موعد لتقديم طلبات شقق السكن البديل؟
منتخب مصر يهزم بنين بـ ثلاثية ويتأهل لدور الـ 8 بكأس أمم إفريقيا
محمد صلاح: كنا الأفضل أمام بنين وشرف لي أن أشارك الإنتصار مع زملائي
عالم أزهري: الزواج الثاني قد يصبح حراماً والإخفاء عن الزوجة إثم في هذه الحالات
تشكيل منتخب موزبيق لمواجهة نيجيريا في أمم إفريقيا
الزي الرسمي للسجن .. ماذا ارتدى مادورو خلال محاكمته في نيويورك؟
بعد هدف تقدم منتخب مصر على بنين.. رد فعل غير متوقع من تامر أمين على الهواء
إلغاء كارت الجوازات الورقي بالمطارات المصرية| نقلة نوعية في تجربة السفر.. خبير يعلق
من غير محصل ولا زحمة فروع.. طريقة تسجيل قراءة الغاز في دقيقة
طقس الثلاثاء| فرص لسقوط أمطار خفيفة في هذه المدن
هبة القدسي: مشهد محاكمة مادورو معقد للغاية.. وهذه هي التهم موجهة إليه
منطقة الجزاء بقت حصن النجاة.. المستكاوي يعلق على أداء منتخب مصر أمام بنين بأمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفاجأة غير متوقعة في 2026.. تحذيرات من الاعتماد على الاستثمار في الذهب.. فيديو

ذهب
ذهب
عبد الخالق صلاح

كشف محمود عطا، الخبير الاقتصادي، مفاجأة غير متوقعة بشأن مستقبل الاستثمار في الذهب خلال عام 2026، مؤكدًا أن الذهب لم يعد الملاذ الآمن الوحيد كما يعتقد البعض، في ظل التقلبات السعرية الكبيرة التي يشهدها السوق.

وأضاف محمود عطا، خلال لقائه مع آية شعيب ببرنامج «أنا وهو وهي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أسعار الذهب في مصر وصلت إلى مستويات مرتفعة، حيث وصل سعر الجرام من 5 و6 آلاف جنيه، وهو ما يجعل توجيه كامل المدخرات إلى الذهب قرارًا غير آمن في الوقت الحالي.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الاعتماد على الذهب وحده قد يعرض المواطنين لخسائر في حال حدوث موجات هبوط مفاجئة، مشيرًا إلى أهمية اتباع استراتيجية «كسر المتوسط» أو الشراء على مراحل، بحيث يتم توجيه جزء محدود فقط من المدخرات إلى الذهب، لا يتجاوز 25%، مع توزيعه على فترات مختلفة.

وأشار عطا إلى أن باقي المدخرات يجب توجيهها إلى صناديق الاستثمار، سواء صناديق الأسهم أو أدوات الدخل الثابت، موضحًا أن هذه الصناديق توفر فرص نمو أفضل وتحد من المخاطر الناتجة عن الاندفاع نحو أداة ادخارية واحدة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن صناديق الاستثمار تختلف عن الشهادات البنكية، حيث تبدأ وثائق الاكتتاب فيها بمبالغ بسيطة قد تصل إلى ألف جنيه فقط، وتدار من خلال لجان استثمار متخصصة تقوم بدراسة الأوضاع الاقتصادية والسياسية قبل اتخاذ قرارات الاستثمار، ما يساهم في حماية أموال المستثمرين.

وتابع: صناديق الدخل الثابت تعتمد على الاستثمار في أذون الخزانة والسندات، وتمنح عوائد مستقرة سواء بشكل شهري أو ربع سنوي، بينما تُعد صناديق الأسهم أكثر مخاطرة لكنها تحقق عوائد أعلى على المدى الطويل.  

مفاجأة غير متوقعة الاعتماد على الاستثمار محمود عطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

ترشيحاتنا

محافظة دمياط

غلق 5 منشآت صحية مخالفة للترخيص بدمياط

محافظة دمياط

تعرف على أعمال لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بدمياط

محافظة دمياط

ضبط 90 مخالفة جراء حملات تموينية على المخابز والأسواق بدمياط

بالصور

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

الحجامة
الحجامة
الحجامة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد