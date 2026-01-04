هاني رمزي: والدتي تبرعت بكل ما تملكه من ذهب قبل وفاتها للمحتاجين

تحدث الفنان هاني رمزي، عن وصية والدته التي أوصت بها أسرتها قبل أن ترحل، موضحا أنها تبرعت بكل ما تملكه من ذهب، وما كانت ترتديه في يدها لم يكن ملكها، بل أوصت أن يذهب للفقراء والمحتاجين بعد وفاتها.

وقال هاني رمزي، خلال مداخلة تلفزيونية مع برنامج تفاصيل، مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد 2،: «أمي طول عمرها اللي في إيدها مش ملكها خالص، وماكانتش بتشتري لنفسها حاجة، ولما كنا بنشتريلها حاجة؛ كانت تقول: ليه كده؟.. أنا مش محتاجة خالص، في ناس تانية أولى، هي كانت عايشة كده، وعمرها ما كانت بتفكر في نفسها خالص.. وفجأة سألناها فين دهبك يا ماما؟، تقول اتزنقت في فلوس وبعتهم».

وأشار هاني رمزي، إلى أنه اكتشف بعد فترة أن والدته باعت ذهبها لكي توزع ثمنه على المحتاجين، ودائما ما كانت تنفق أموالها على الغير، ونادرا ما كانت تشتري لنفسها شيئاً.

وأكد أن والدته الراحلة كانت سيدة كريمة وسخية، وتقف بجوار أصدقائها، حتى الأشخاص الذين لم تعرفهم، فمبجرد أن تسمع أنهم في ضائقة؛ كانت تساعدهم وتدعمهم.

واختتم الفنان هاني رمزي، حديثه، بقول: «أنا محظوظ لأن ربنا أكرمني بأم عظيمة، وهي دلوقتي أكيد بتدعيلي ومش هاتسيبني، وهي في مكان أحسن، وده اللي مصبرني ومعزيني.. وهي عملت حاجات كتير حلوة في حياتنا وحياة أي شخص، والناس كلها بتقول ده، وتتكلم عن الخير اللي هي عملته؛ لأنها ست كريمة، وعمرها ما زعَّلت حد منها، أو عملت تصرف يضايق حد».