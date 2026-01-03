قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

هاني رمزي يوجه رسالة شكر لكل من قام بواجب العزاء والمواساة

باسنتي ناجي

وجه الفنان هاني رمزي رسالة شكر لكل من قام بواجب العزاء والمواساه  في وفاة والدة.

والدة هاني رمزي

وكتب هاني رمزي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أتقدم بخالص الشكر لكل من قام بواجب العزاء والمواساه  سواء بالحضور أو بالمكالمات أو الرسائل، متمنياً من الله بدوام الصحه والعمر المديد لكم جميعاً".

وكان قد وجّه أمير رمزي، شقيق الفنان هاني رمزي، رسالة شكر مؤثرة لكل من قدّم له واجب العزاء في وفاة والدته، كاشفًا عن تلقيه أكثر من 105 آلاف رسالة تعزية عبر حسابه على موقع «فيسبوك» خلال اليومين الماضيين.

وقال أمير رمزي في منشوره: «استقبلت 105 آلاف رسالة تعزية مكتوبة من أول أمس حتى اليوم من أصدقائي على فيسبوك، بشكر كل واحد، وشكر خاص جدًا على التعزية وكلماتكم الرقيقة والمعزية».

وطلب شقيق الفنان هاني رمزي من محبيه وأصدقائه الدعاء لوالدته، قائلًا: «أطلب دعواتكم وصلواتكم من أجل أن يعطينا الله تعزيات السماء ليصبر قلوبنا على احتمال فراق والدتي».

كما أعلن أمير رمزي عن موعد ومكان تلقي العزاء، موضحًا أنه سيُقام غدًا الخميس، من الساعة السادسة حتى العاشرة مساءً، بكنيسة أبو سيفين بالتجمع الأول في القاهرة الجديدة

وفاة والدة الفنان هاني رمزي 

وأعلن خبر الوفاة شقيقه الأكبر المستشار أمير رمزي، عبر حسابه على موقع فيسبوك، حيث نشر صورة تجمعه بوالدته وأشقائه، وعلق قائلا: الآن انطلقت روح والدتي من الأرض للسماء، في سلام، بعد جهاد طويل في الألم والمرض.

ورحلت عن عالمنا مرجريت توفيق، والدة الفنان هاني رمزي، في الساعات الماضية من اليوم الاثنين، بعد معاناة ممتدة مع المرض.

موعد عزاء والدة هاني رمزي

كما أعلن موعد العزاء، موضحا أنه سيقام يوم الخميس 1 يناير، بقاعة ذات الكنيسة، في تمام الساعة 6 مساء.

نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة هاني رمزي

ونعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة والدة الفنان هاني رمزي، التي انتقلت إلى رحمة الله اليوم.

وتقدمت النقابة ومجلس إدارتها بخالص التعازي إلى الفنان هاني رمزي وأشقائه وأسرة الفقيدة، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

هاني رمزي نجوم الفن والدة هاني رمزي

