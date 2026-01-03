حسين الجسمي يبدأ عام 2026 بأغنية إنت

برؤية وألحان وغناء الفنان حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية"، يفتتح العام الجديد 2026 بطرح أولى أغنياته المنفردة، بعمل غنائي وجداني يفيض بالمشاعر الصادقة، يحمل عنوان "إنت"، في خطوة فنية تعكس استمراره في تقديم أعمال تحمل بصمته الخاصة، وتُجسّد إحساسه العالي في اختيار الكلمة واللحن والأداء.

كتب كلمات أغنية «إنت» الشاعر علي الفضلي، فيما تولّى توزيعها والمكس والماستر حسام كامل، وجاءت كعمل عاطفي يعتمد على البساطة الصادقة واللغة القريبة من القلب، حيث يقدّم الجسمي من خلالها حالة وجدانية تحتفي بالحب وتضع الحبيب في مركز الحكاية والمشاعر. وتقول كلمات الأغنية في مطلعها:

كل الحكاية أنت … والباقي ماكو شي

ما يشبهك إنت … في الدنيا كائن حي

روحاتي جياتي … نظراتي ضحكاتي

كل يوم كشخاتي … لك والله بس أنت

وتعكس هذه الأبيات روح الأغنية القائمة على الإخلاص العاطفي، والاعتراف الصريح بالمكانة الاستثنائية للمحبوب، بأسلوب شعري بسيط ومباشر ينسجم مع لحن ناعم وأداء إحساسي عميق، يُجدّد من خلاله حسين الجسمي حضوره الفني في مطلع عام جديد.

وقد طُرحت الأغنية عبر قناة حسين الجسمي الرسمية على موقع YouTube، إلى جانب توفرها على جميع منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية الموسيقية، إضافة إلى القنوات المتخصصة في عرض الأغنيات، وبثّها عبر مختلف الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية.