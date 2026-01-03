حمو بيكا : أنا نفسي أمثل

أبدى مطرب المهرجانات حمو بيكا عن رغبته فى خوض تجربة التمثيل، معربًا عن إحباطه من عدم وجود فرص مناسبة فى الوقت الحالى.

حمو بيكا

وقال بيكا، فى بث مباشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أنا نفسى أمثل، بس مش شايف لا مخرج ولا منتج، هُمه كلهم دلوقتى مشغولين فى مسلسلات رمضان. ربنا يكرمنا بمنتج ولا مخرج ياخدنى نعمل بطولة، عشان أنا جبت آخرى. كمان فى ممثلين كبرت والمفروض يطلّعوا ناس جديدة.

وأضاف بيكا عن شعوره بالندم لعدم تمكنه من القراءة والكتابة، مؤكدًا أهمية التعليم قائلاً: أنا بندم دلوقتى أنى مبعرفش أقرأ وأكتب، كل واحد معاه شهادة يروح يبوس إيد أمه وأبوه زى ما أنا ببوس إيد أمى وأبويا عشان طلعونى راجل ومش ببص لحاجة مش بتاعتي.

علق مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعد خروجه من الحبس اليوم، عقب الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية، وذلك بعد قضاء مدة العقوبة الصادرة بحقه في قضية حيازة سلاح أبيض.

وقال بيكا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله دايمًا، أي نجاح أو خطوة لقدّام سببها دعمكم وحبكم اللي جاي إن شاء الله أحسن، وربنا ما يحرمنيش منكم".

واحتفل المطرب حمو بيكا بخروجه من السجن عقب الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية، بعد قضائه مدة العقوبة الصادرة بحقه في قضية حيازة سلاح أبيض.

ونشر بيكا مقطع فيديو له عبر الفيس بوك وعلق قائلا : “حمو بيكا على الأسفلت".

كانت قد أصدرت محكمة مستأنف قصر النيل، حكمها في تخفيف حكم استئناف المطرب الشعبي حمو بيكا، من الحبس سنة مع النفاذ إلى 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض.