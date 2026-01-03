قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإيجار القديم.. اشتراط قانوني بالحصول على وحدة بديلة من نفس الغرض للمستحقين
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026
30 دقيقة لإصدار التصريح| هيئة التنشيط تروج سياحة اليخوت عالمياً(خاص)
رئيس الأركان الأمريكية: المروحيات تعرضت للنيران وقت الانسحاب .. و العملية استغرقت ساعتين
صحيفة: جاسوس أمريكي داخل حكومة فنزويلا ساعد في اعتقال مادورو
الرئيس الأمريكي: كوبا دولة فاشة وفيها انهيار اقتصادي
وولفرهامبتون يحقق الفوز الأول له هذا الموسم بثلاثية في شباك وست هام
القيادة الأمريكية تكشف كواليس عملية فنزويلا
بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى
موعد صرف مرتبات 3 شهور بعام 2026
طارق مصطفى حتى الآن بعيد عن تدريب الزمالك وإدارة الكرة تبحث عن اسم آخر.. تفاصيل
ترامب: كان لدي محادثات سابقة مع مادورو وقلت له يجب أن تستلم وأتمنى لو فعل ذلك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

حمو بيكا : أنا نفسي أمثل

باسنتي ناجي

أبدى مطرب المهرجانات حمو بيكا عن رغبته فى خوض تجربة التمثيل، معربًا عن إحباطه من عدم وجود فرص مناسبة فى الوقت الحالى.

حمو بيكا

وقال بيكا، فى  بث مباشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أنا نفسى أمثل، بس مش شايف لا مخرج ولا منتج، هُمه كلهم دلوقتى مشغولين فى مسلسلات رمضان. ربنا يكرمنا بمنتج ولا مخرج ياخدنى نعمل بطولة، عشان أنا جبت آخرى. كمان فى ممثلين كبرت والمفروض يطلّعوا ناس جديدة.

وأضاف بيكا عن شعوره بالندم لعدم تمكنه من القراءة والكتابة، مؤكدًا أهمية التعليم قائلاً: أنا بندم دلوقتى أنى مبعرفش أقرأ وأكتب، كل واحد معاه شهادة يروح يبوس إيد أمه وأبوه زى ما أنا ببوس إيد أمى وأبويا عشان طلعونى راجل ومش ببص لحاجة مش بتاعتي.

علق مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعد خروجه من الحبس اليوم، عقب الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية، وذلك بعد قضاء مدة العقوبة الصادرة بحقه في قضية حيازة سلاح أبيض.

وقال بيكا عبر حسابه بموقع  التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله دايمًا، أي نجاح أو خطوة لقدّام سببها دعمكم وحبكم اللي جاي إن شاء الله أحسن، وربنا ما يحرمنيش منكم".

واحتفل المطرب حمو بيكا بخروجه من السجن عقب الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية، بعد قضائه مدة العقوبة الصادرة بحقه في قضية حيازة سلاح أبيض.

ونشر بيكا مقطع فيديو له عبر الفيس بوك وعلق قائلا : “حمو بيكا على الأسفلت".

كانت قد أصدرت محكمة مستأنف قصر النيل، حكمها في تخفيف حكم استئناف المطرب الشعبي حمو بيكا، من الحبس سنة مع النفاذ إلى 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض.

