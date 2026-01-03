فريدة سيف النصر تتصدر التريند بعد تصريحات صادمة عن الخيانة والخوف من الموت

تصدّرت الفنانة فريدة سيف النصر مؤشرات البحث على موقع «جوجل» خلال الساعات الماضية، بعد تصريحات تلفزيونية جريئة كشفت فيها عن محطات صعبة ومؤلمة في حياتها الشخصية.



وخلال اللقاء، تحدثت فريدة سيف النصر عن تجربة الخيانة، مؤكدة أن زوجها خانها مع إحدى صديقاتها، واصفة الأمر بأنه من أقسى التجارب التي يمكن أن يمر بها الإنسان. وقالت: «الخيانة لها مبررات وأسباب، منها العيب في الشخصية، وزوجي خانني مع صديقتي، والخيانتين أسوأ من بعض»، مشيرة إلى أنها تعترف بوجود تقصير من جانبها قائلة: «سواء العيب مني أو منهم، فأنا أعترف بالإهمال من طرفي».



كما كشفت الفنانة عن معاناتها الصحية والنفسية خلال فترة سابقة، موضحة أنها كانت تتعرض لحالات سقوط مفاجئة دون أسباب واضحة، وأجرت العديد من الفحوصات والتحاليل الطبية التي لم تُظهر أي مرض. وأضافت أنها كانت تعاني من تورم وانتفاخ غير مبرر، وهو ما سبب لها حالة من القلق والخوف.

وفي سياق آخر، أكدت فريدة سيف النصر أنها تعاني من خوف شديد من الموت، مرجعة ذلك إلى إصابتها بفوبيا الأماكن المغلقة، الأمر الذي يزيد من توترها وقلقها عند التعرض لأي أزمات صحية.



وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع تصريحات الفنانة، معبرين عن تعاطفهم معها، وهو ما ساهم في تصدر اسمها قوائم التريند على مواقع البحث ومنصات التواصل الاجتماعي.